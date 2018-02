AMÉLIORATION DES SOINS ET DE LA GESTION DES HÔPITAUX Les assurances de Hasbellaoui

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui rassure sur les efforts déployés par son département pour l'amélioration des soins. «Plusieurs projets pour l'amélioration de la gestion des hôpitaux et des prestations des soins, que ce soit au Nord, dans les Hauts-Plateaux et au Sud, ont été lancés», a indiqué le ministre. Intervenant lors d'une plénière consacrée aux questions orales, jeudi dernier par le Conseil de la nation, il a expliqué que son département veille à régler le problème de la gestion des hôpitaux et des soins, en attendant la promulgation de la nouvelle loi sanitaire.

Interrogé par un sénateur d'Adrar sur le déficit d'encadrement au niveau des structures de santé, le ministre a assuré que le développement de la santé dans les régions sahariennes et les Hauts-Plateaux figure parmi les priorités du plan d'action du gouvernement. Il s'est même réjoui de la formation paramédicale dans la wilaya d'Adrar qui a connu, souligne-t-il, un «saut» qualitatif ces dernières années. Il a avancé que le nombre de stagiaires a doublé en passant de 163 en 2013 à 562 en 2017. Hasbellaui estime que le nombre va davantage doubler. «Nous nous attendons à ce qu'il y ait plus de stagiaires formés dans l'avenir», estime-t-il.

Interpellé par un autre sénateur sur la création d'un nouvel hôpital à Bogtob, (110 km au nord d'El Bayadh), l'hôte des sénateurs n'a ni confirmé ni infirmé.

«Nous sommes en train d'étudier la carte sanitaire de cette wilaya», a-t-il dit, tout en promettant que le dégel de certains projets programmés du secteur se fera selon les besoins et les exigences de chaque région du pays. Hasbellaoui a rappelé que la wilaya a bénéficié de plusieurs structures de santé.

«Diverses structures de santé ont été réalisées à travers plusieurs communes de la wilaya d'El-Bayadh, pour renforcer la couverture médicale et répondre aux attentes du citoyen», a-t-il reconnu, tout en avançant que la wilaya d'El Bayadh comprend 88 structures de santé, dont trois entreprises publiques de santé, quatre entreprises publique de proximité, 13 polycliniques, 67 salles de soins, et 108 praticiens de santé. Selon lui, cette même wilaya a bénéficié en 2017 de 17 nouveaux postes de travail.

Il a rappelé que l'hôpital de Bougtob bénéficie, de son côté, d'un projet de réalisation d'un service d'urgences médicales, dont le taux de réalisation est de 99%, et d'un autre projet d'un centre de transfusion sanguine, dans le cadre de l'extension de cet établissement hospitalier afin d'améliorer les prestations de santé.