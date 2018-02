TOUT EN RAPPELANT SA FIDÉLITÉ AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Le FCE soutient le gouvernement

Le président du Forum des chefs d'entreprise, Ali Haddad, a fait part de son étonnement quant à l'abandon par l'Etat de sa politique de subventions. Interrogé à ce sujet, Ali Haddad a affirmé qu'il n'a pas entendu les déclarations du ministre des Finances. «Mais j'ai entendu celle du Premier ministre Ahmed Ouyahia qui dément cette information. Les choses sont donc claires...», a-t-il indiqué. «Nous soutenons et appuyons l'action du gouvernement, a-t-il assuré avant de réitérer son soutien au chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika. «Il ne faut pas oublier ce qu'il a fait pour le pays. Le niveau de vie des Algériens s'est amélioré depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Mais la chose la plus importante c'est le retour de la sécurité. Nous avons fait Alger- Boussaâda (en soirée) en toute sécurité», a-t-il fait savoir avant d'insister sur la sauvegarde du plus grand acquis qui est la stabilité du pays.