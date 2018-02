BÉJAÏA Le docteur Maouche honoré à Chemini

Par Arezki SLIMANI -

Le docteur Mohand Amokrane Maouche était le premier président de la Fédération algérienne de football (FAF), dont il était membre fondateur.

Le coup d'envoi des activités de célébration de la Journée nationale du chahid a été sublime à Chemini. Cette région située sur les hauteurs de la vallée de la Soummam, s'est remémoré l'un des ses fils en baptisant à titre posthume le stade communal. Feu Mohamed Amokrane Maouche, a été honoré. Un cross communal, auquel ont pris part des élèves du primaire et du moyen a connu une forte part durant la matinée d'hier. L'après-midi a été consacrée à l'exposition retraçant le parcours glorieux et plein de succès et de bravoure du fils de Chemini, feu docteur Mohand Amokrane Maouche. La journée d'aujourd'hui sera marquée par la participation de figures charismatiques du football algérien, dont Mohamed Maouche, Zouba A/Hamid, docteur Rachid Hanifi, Daoud Krimat, Sadjia Chougar, Mourad Preur, Mustapha Dahleb et Salah Assad. Une visite guidée a eu lieu vers le village de Tissira dont est natif feu docteur Maouche. Elle a été ponctuée par un dépôt de gerbes de fleurs au monument du chahid en guise d'hommage à tous les martyrs de la Révolution algérienne. Une série d'activités sportives, dont un match entre l'école de football de Mourad Abdelouahab, et les vétérans des anciens du CRB Chemini, une exhibition de l'école de karaté do. La cérémonie sera clôturée par les témoignages des anciennes figures sportives sur la vie du Maouche et une remise de cadeaux aux invités et aux lauréats du sport en général. Le docteur Mohand Amokrane Maouche était le premier président de la Fédération algérienne de football (FAF). Il était membre fondateur de la Fédération algérienne de football (FAF) qu'il a présidée de 1962 à 1969. Il fut également le premier président du Comité olympique algérien (COA) qu'il dirigea entre octobre 1963 et mars 1965. Né le 11 août 1925 à Tissira, commune de Chemini, feu docteur Maouche fut, de l'avis de tous ceux qui l'ont connu, un brillant athlète et footballeur, tout en suivant des études ponctuées par un doctorat en médecine. Champion universitaire du 100 mètres à Constantine, docteur Maouche a rejoint Alger où il entama une carrière de footballeur au Red Star d'Alger, puis au Mouloudia d'Alger.

Les massacres du 8 Mai 1945 poussèrent les joueurs algériens opérant dans les clubs français, à rejoindre les clubs musulmans. Deux joueurs et non des moindres qui ont porté le maillot de l'ASSE pour l'un et du Red Star d'Alger pour l'autre, signent au MCA. Il avait également occupé le poste de vice-président à la CAF à l'époque de Tessema, l'Ethiopien. Il décéda le 02/01/1971 lors d'un crash d'avion en Libye, alors qu'il se rendait au Caire pour prendre part à une réunion de travail. Ce fut alors une grande perte pour le sport national en général et le football algérien en particulier.