OULD ABBÈS À TLEMCEN "Le FLN est contre la suppression des subventions"

Par Mohamed BOUFATAH -

Le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, a indiqué hier à Tlemcen lors de son point de presse, que «la position du FLN sur la préservation des acquis sociaux est celle du président de la République, pas de recul sur les subventions». «L'évaluation du travail du gouvernement, les nominations des walis et le remaniement gouvernemental sont du ressort exclusif du président de la République», a-t-il estimé en réponse aux questions des journalistes. A propos de la présidentielle de 2019, il déclarera que «le parti a une feuille de route et se prépare activement à cette échéance à travers l'évaluation et la revalorisation de tout ce qui a été réalisé durant les 18 ans de règne de Bouteflika». Ould Abbès a présidé une cérémonie de remise de boucliers à Tlemcen, à la veille de la célébration de la Journée nationale du chahid. Il a fait savoir à cette occasion que le président de l' APN, Saïd Bouhadja, a «commis une erreur» en recevant une délégation du Collectif autonome des médecins résidents algériens. «Ce dernier s'est d'ailleurs excusé publiquement», a-t-il ajouté. Il a également affirmé que «l'examen du dossier du député de Annaba, Baha Eddine Tliba est en cours au niveau de la commission de discipline».

Ce député, ainsi que d'autres mouhafedhs ont été traduits devant la commission de discipline installée récemment suite à son appel à la constitution d'une coordination de soutien à la candidature du président Bouteflika à un 5e mandat «L'Algérie est visée par le biais de tonnes de drogue déversées à ses frontières», a-t-il indiqué, estimant que «ces stupéfiants sont plus assassins que les missiles ou les bombes. D'où l'impérieuse nécessité de se prémunir contre ces dangers par le resserrement des rangs», a-t-il indiqué.

Avant de clôturer son intervention, le responsable du FLN a invité l'assistance à faire prévaloir le dialogue et la négociation pour résoudre les difficultés sociales que connaît le pays, précisant qu' «il y va de la stabilité du pays». Il a indiqué que l'opération de remise de boucliers qui s'élargira à toutes les wilayas du pays, en coordination avec le ministère des Moudjahidine et l'Organisation nationale des moudjahidine. Cela, a-t-il ajouté, dans la continuité de la politique de Réconciliation nationale prônée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika.