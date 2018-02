DES MILITANTS ÉCOLOGIQUES ORANAIS SE MOBILISENT "La forêt de Canastel n'est pas à bétonner"

Par Wahib AïT OUAKLI -

C'est une bataille gagnée. Les férus de la nature et des espaces verts ainsi que les défenseurs du système écologique n'auront plus jamais à se soucier ni à barrer la route aux bulldozers destructeurs, le béton ne fera plus jamais son invasion contre les vergers ni contre les couches produisant l'oxygène. C'est le message fort lancé par le wali d'Oran, Mouloud Chérifi, en donnant le coup d'envoi à la vaste opération de plantation d'un lot avoisinant 70 000 arbres. Devant concerner les 26 communes et les neuf daïras composant le territoire de la wilaya d'Oran. Dans le sillage de la conférence de presse qu'il a tenue en plein milieu de la forêt, Miloud Chérifi a été rassurant en annonçant la bonne nouvelle, tout aussi rassurante aux Oranais et les défenseurs de la nature. Il dira crûment et sans trop beurrer ses dires que «la forêt d'El Menzeh (ex-Canastel) ne fera plus jamais l'objet de bétonisation». «La forêt ne sera touchée par aucune construction», a-t-il ajouté expliquant «le site restera en l'état». De telles déclarations sont confortantes du fait que le wali n'a toutefois pas hésité à couper, implicitement, net l'herbe sous les pieds de ces meneurs des attaques «archères» ne trouvant rien de mieux à faire que de manoeuvrer pour s'accaparer des espaces verdoyants et forestiers, faisant très souvent l'objet de tant de convoitises en vue de les urbaniser. Ainsi donc, il a tenu à dévoiler son plan d'action visant essentiellement le développement d'un tel espace en l'aménageant en conformité avec les règles élémentaires régissant la gestion des forêts loin du béton. «Nous mettons en place des installations légères en concertation avec la société civile et le mouvement associatif», dira le wali. De tels aménagements permettront la préservation de cette forêt contre toute tentative de détournement de sa vocation. Dans le but de mener pompeusement une telle opération, les services de sécurité comprenant les éléments de l'ANP, ceux de la Gendarmerie nationale, plusieurs dizaines de policiers, ainsi que les éléments de la conservation des forêts ont été mobilisés dans des espaces forestiers spéciaux, s'affairant à planter différentes espèces d'arbres devant redonner une nouvelle vie aux vergers de Canastel. Idem pour le mouvement associatif dont l'association le «Débrouillard», des Amandiers, qui a mobilisé ses effectifs constitués essentiellement de chérubins tenant chacun une pelle et un arbre qu'ils ont planté et entretiendront dans l'avenir. Il s'agit là d'une grande opération de plantation pour laquelle la wilaya d'Oran a donné son quitus dès que le projet lui a été soumis. Pour la Conservation des forêts d'Oran, le reboisement généralisé de la forêt de Canastel se veut être un flashback dans l'histoire en verdoyant ledit site qui a été, durant la guerre de Libération nationale, un lieu de torture et des exécutions sommaires perpétrées par l'armée coloniale. La Conservation des forêts a pris ses devants en anticipant les événements dont la création de plusieurs espaces dans plusieurs communes, comme c'est le cas dans la localité de Hassi Ben Okba. Pour la première fois dans la wilaya d'Oran, un circuit VTT (vélo tout-terrain), avec station de pilotage, verra le jour sur un tronçon de

3 000 mètres qui sera rehaussé par huit stations de sport de masse et trois aires de jeux pour enfants, ainsi que deux zones de détente familiale. Aussi, les amateurs du football ne seront pas en reste, un terrain de football grillagé de dimensions 45m x 25m est au menu de ce projet de grande envergure que l'on veut être grandiose. La même instance (la Conservation des forêts) se prépare pour l'aménagement de pistes sur quatre kilomètres qui ouvrira de nouvelles pistes sur deux kilomètres et demi sur ce qu'elle appelle les zones 1 et 2, 12 terrains de pétanque et deux terrains de volley-ball de dimensions 26m x 18m. Pour que cette aire de détente et de repos soit la plus bénéfique possible en termes d'écologie, lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de l'environnement, même si c'est à un niveau local, mais important toutefois, une action de repeuplement d'arbres sera effectuée sur une surface de pas moins de 65 hectares. Trois espaces de stationnement pour les véhicules des visiteurs seront concrétisés.