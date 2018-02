DEMANDES D'EMPLOIS DÉPOSÉES AUPRÈS DE L'ANEM Les requêtes traitées en cinq jours

Par Bouzid CHALABI -

La loi 04 -19 obligeant les employeurs à ne recruter qu'à travers l'Anem est-elle observée?

30 000 postes d'emplois créés du 1er au 31 janvier 2018, soit une augmentation de 18% par rapport à la même période 2017.

Ce sont 398 000 postes d'emplois qui ont été créés en 2017. Un nombre annoncé par le directeur général de l'Agence nationale de l'emploi (Anem), Mohamed Tahar Chalal, et qu'il considère comme «satisfaisant» car selon le DG «l'objectif fixé en 2017 par le gouvernement de créer 400 000 postes d'emplois a été atteint et que ce sont surtout les secteurs de l'industrie, des services et du BTP qui viennent de reprendre du service après la perte de 90 000 postes d'emplois entre 2016 et 2017 qui ont été le plus proposant en la matière». Chalal qui se prononçait lors d'un point de presse organisé en marge d'un séminaire portant sur la modernisation des services d'accueil téléphonique et d'écoute de l'Anem qui s'est tenu hier à Alger, a par ailleurs tenu à rappeler «que contrairement à ce que pensent de nombreux demandeurs de postes d'emploi, l'Anem capte les offres des entreprises et non pas le contraire c'est-à-dire n'offre pas d'emplois». Concernant la demande d'emplois au niveau national, le responsable de l'Anem a fait savoir qu'à la date du 31 janvier 2018 le nombre de requêtes déposées auprès des 274 agences de l'Anem s'est élevé à 1190 000 «et toujours à cette même date il a été recruté 30 000 jeunes, soit une augmentation de 18% par rapport au mois de janvier 2017». Le patron de l'Anem c'est aussi prononcé sur le programme de modernisation entamée par son agence et mené en collaboration avec l'agence française «pôle emploi». «Premier fruit de ce programme: le délai de traitement des requêtes ne sera plus de 25 jours, mais seulement de 5 jours», a annoncé Chalal. Ce dernier a, par ailleurs, souligné que le partenariat avec «pôle emploi» dénommé: écoute + «s'est révélé des plus intéressants pour les deux parties dans la mesure où chacune s'est imprégnée de l'expérience de l'autre». Toujours à propos de la modernisation de l'Anem, avec le concours de «pôle emploi», le DG a indiqué que «cela nous a permis d'une part à élaborer un baromètre des métiers et d'autre part d'améliorer considérablement la gestion et le traitement multicanaux». Comme il a tenu à dire: «On nous a toujours reproché la mauvaise qualité du service et de l'accueil au niveau de nos agences et que les centres d'écoute laissent à désirer!

Aujourd'hui, je peux affirmer que c'est de l'histoire ancienne car nous avons introduit une autre manière de travailler. Autrement dit nous avons opéré un changement total de l'outil en place.»

De son côté Sofia Bouzema, directrice à pôle emploi et qui a piloté le projet de partenariat, a confié que sa mission est d'accompagner, soutenir et appuyer l'Anem dans sa stratégie de modernisation. Comme elle n'a pas caché son étonnement sur le niveau de compétence atteint par les jeunes cadres de l'Anem notamment au sein de la direction des services informatiques (DSI). Il convient de savoir à propos de ce partenariat qu'il s'inscrit dans le cadre du programme d'appui P3A, doté d'une enveloppe financière de 1 000 000 d'euros. Au sujet des jeunes qui travaillent sous la formule «Daip» c'est-à-dire ceux qui sont dans l'attente d'un emploi en fonction de leur qualification, mais qui ont été recrutés au sein des administrations, le DG a indiqué que leur nombre s'élève à 430 000. «Sur instruction du ministre nous demandant de mettre fin à ce type d'embauche en donnant la priorité de recrutement au sein des entreprises économiques aux jeunes du Daip», a expliqué Chalal et de préciser dans la foulée «c'est pour éviter de dire que la lutte contre le chômage ne concerne pas les jeunes travaillant de façon temporaire dans les administrations». A la question de L'Expression si la loi 04-19 obligeant les employeurs à ne recruter qu'à travers l'Anem est observée, le DG est resté quelque peu évasif dans sa réponse se limitant à rappeler le but recherché à travers ce dispositif à savoir «donner les mêmes chances aux demandeurs d'emplois», s'est-il contenté de dire.

Rappelons que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zmali, a, dans son discours d'ouverture des travaux, tenu à féliciter tous les responsables de l'Anem qui ont oeuvré pour modernisation.