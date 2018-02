RENCONTRE SUR L'ÉMERGENCE DE L'ENTREPRENEURIAT DES FEMMES EN MILIEU RURAL "Le salut de l'Algérie passera par vous"

Par Notre envoyé spécial à Boussaâda Walid AÏT SAÏD -

Ali Haddad le patron des patrons, lors du forum du FCE à Boussaâda

Ali Haddad a mis en avant les mesures prises par le président de la République Abdelaziz Bouteflika pour la promotion de la femme algérienne.

L'avenir de l'Algérie passe incontestablement par la promotion de l'emploi chez la femme rurale. C'est dans ce sens que le Forum des chefs d'entreprise FCE a organisé, hier à Boussaâda (wilaya de M'sila), une rencontre nationale sur «l'émergence et les perspectives de l'entrepreneuriat des femmes en milieu rural». Cette wilaya des plus symboliques a été agrémentée par la présence de plusieurs entrepreneuses venues des quatre coins du pays qui ont exposé leurs produits des plus originaux. Le patron des patrons, Ali Haddad, n'y est pas allé par quatre chemins. Pour lui, l'entrepreneuriat de la femme rurale est l'avenir de l'Algérie. «La femme rurale mérite que son rôle économique et social soit reconnu. Il faudrait donc que tout soit fait pour valoriser son travail», a-t-il assuré. «Elles ont plus que jamais besoin d'être soutenues, accompagnées et formées pour maîtriser les techniques de production et les aspects commerciaux de leurs activités», a-t-il insisté. «Le FCE est donc dans son rôle aujourd'hui en mettant en avant cette catégorie de femmes entrepreneuses afin que leur travail soit mis en valeur», a-t-il poursuivi. A ce titre, Ali Haddad rappelle que le FCE a commencé par créer la «commission femmes chefs d'entreprise». «Nous avions raison car les membres de cette commission ne ménagent pas leurs efforts et s'impliquent activement dans toutes les activités du FCE. Cette rencontre est d'ailleurs organisée à leur initiative. Je tiens à leur rendre hommage pour leur dynamisme, pour leur détermination et leur constance dans l'effort», a-t-il souligné. «Nous avons également conclu au courant de l'année 2016 une convention avec des banques dans le but de faciliter l'accès des femmes chefs d'entreprise aux financements de leurs projets. Grâce à ces actions, le nombre de femmes chefs d'entreprise au niveau de notre organisation a triplé», a-t-il poursuivi. Le président du FCE appelle dans ce sens les femmes à «avoir plus d'audace; elles doivent oser et entreprendre». «Nous les y encourageons vivement. En tant qu'organisation patronale, le FCE est là pour les accompagner et les soutenir. Nous sommes déterminés à travailler durement pour que les femmes réalisent leurs idées, leurs projets, leurs investissements», insiste-t-il non sans mettre en avant les mesures prises par le président de la République Abdelaziz Bouteflika pour la promotion de la femme algérienne. «Grâce au programme de Son Excellence le président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, la cause féminine a enregistré des avancées majeures en Algérie, dans la mesure où son programme a indéniablement permis d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyennes en mettant en oeuvre des politiques de formation, d'emploi et de protection sociale en direction de la femme et en mettant en place les cadres législatifs et réglementaires adéquats permettant à la femme d'assumer ses devoirs et d'exercer pleinement ses droits dans tous les domaines», a-t-il indiqué. «L'engagement de Monsieur le président de la République doit nous inspirer tous, à quelque niveau où l'on se situe dans la société», a lancé Ali Haddad sous ovations de la salle. Le président du FCE a insisté sur le fait que le thème de cette rencontre n'est nullement un slogan creux. «Nous avons la conviction absolue que l'émergence économique à laquelle nous aspirons ne saurait se réaliser si on ne libère pas les initiatives, en particulier celles des femmes et des jeunes qui sont les composantes les plus dynamiques de notre société», a-t-il conclu tout sourire.