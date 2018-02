DE FÉVRIER JUSQU'À JUILLET LE LOGEMENT FERA DES HEUREUX À ANNABA Des distributions tous azimuts

Par Wahida BAHRI -

Bientôt ces logements seront occupés

Doucement, mais sûrement, l'amorce de la plus grande opération de distribution de logements égaie des centaines de familles dans plusieurs communes de la wilaya de Annaba.

La wilaya de Annaba connaîtra tout le long de ce premier semestre de l'année en cours, la plus grande opération d'attribution de logements, au profit de milliers de demandeurs à Annaba. Ainsi l'année 2018, sera marquée par la plus grande opération d'attribution de logements depuis l'indépendance. L'opération est destinée au profit de familles résidant dans des caves, des terrasses, des bidonvilles et des habitations exiguës. Les bénéficiaires vont pouvoir vivre dans de nouveaux logements réalisés par l'Etat dans différentes formules, Logement public locatif (LPL), Logement social participatif (LSP), location-vente (Aadl) et logement promotionnel public (LPP). Devront venir à bout de cette crise aiguë du logement à Annaba, outre les 55 000 unités tous segments confondus, dans la nouvelle ville de Draâ Erriche, les différents pôles urbains d'El Berka Ezzarga, El Bouni et El Kalitoussa, entre autres. L'opération qui se fera progressivement devra toucher les différentes communes de la wilaya. Depuis Tréat, Chorfa, El Eulma jusqu'à El Hadjar et Sidi Amar en passant par le chef-lieu de la wilaya, dont la commune de Annaba, qui, à elle seule, verra très prochainement la distribution de 7000 unités sociales. Ce sont des milliers de logements qui seront distribués d'ici la fin de 2018. De ce fait, en perspective de ces opérations, tous les moyens humains et matériels ont été retenus pour le bon déroulement des opérations, dont la première a été amorcée jeudi dernier. Le coup d'envoi a été donné depuis Oued El Aneb, où, Mohamed Salamani, wali de Annaba, accompagné du directeur de l'Opgi (Office de promotion et de gestion immobilière) de Annaba, Abdelkrim Benchadi, ont présidé la cérémonie de remise symbolique des décisions d'attribution et des clés de 80 logements sociaux. Selon le responsable de cet office, il s'agit d'une première opération qui sera suivie par plusieurs autres, consistant en la remise d'arrêtés d'attribution, à travers tout le territoire de la wilaya de Annaba. Dans ce sens, ce sont pas moins de 1500 logements qui seront distribués à l'occasion de la commémoration de «Yaoum Echahid», qui coïncide avec le 18 février, c'est ce qu'avait annoncé le wali de Annaba, lors de son passage sur les ondes de la radio locale de Annaba. Ainsi, la distribution d'arrêtés, de réaffectations et de clés, ici et là dans plusieurs communes de la wilaya, devra se poursuivre jusqu'au au mois de juillet, fête de l'indépendance. D'ici là, les différents chantiers de réalisation des unités de logements tous segments confondus, font l'objet d'inspection le plus souvent inopinée, par le wali de Annaba. Ce dernier qui, apparemment n'a pas l'intention de faillir à la promesse faite aux demandeurs de logements, quant à la satisfaction de leurs demandes. Une demande, selon le premier responsable de la wilaya qui se base, voire se réfère à la cartographie nationale. Car, il convient de noter que le responsable de l'exécutif de la wilaya de Annaba, a, lors des différentes occasions, mis en avant le respect des mécanismes mis en place par l'Etat, pour réguler ce secteur. Dans cette optique, la révision et l'étude soigneuse des dossiers de postulants aux logements, par les services adéquats, en référence à la cartographie nationale, plusieurs noms de demandeurs frauduleux, portés bénéficiaires, sur ladite carte, ont été éliminés». Ces «n'ayants pas droit», ont dans une tentative de faire pression sur les pouvoirs locaux, squatté des logements. Situation vite maîtrisée par les services de sécurité, qui les ont aussitôt fait évacuer des unités destinées à la distribution à leurs propriétaires à Oued El Aneb. Par ailleurs, et dans le cadre de cette même opération, ont été relogés hier, samedi, les détenteurs des réaffectations des 200 unités sociales à Bouzaâroura. Egalement ont bénéficié de leurs logements 625 familles à Berrahal-Centre. Sont aussi concernés par cette opération, outre, les communes de Tréat, Chorfa, El Eulma et Aïn El Berda, les souscripteurs du programme Aadl 1, de Boukhadra 3, qui recevront aujourd'hui, dimanche les clés de leurs nouvelles habitations. Ces attributions tous azimuts devront éradiquer le phénomène des bidonvilles à Annaba, surtout que les pouvoirs locaux ont adopté la politique de démolitions de constructions illicites, dont les assiettes foncières récupérées, sont destinées à accueillir des projets de logements et d'équipements publics.