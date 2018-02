ESM L'ANP ouvre les portes de son école au grand public

L'Ecole supérieure du matériel (ESM) d'El Harrach (Alger) a organisé, hier, des journées portes ouvertes à l'occasion du 52ème anniversaire de sa création, dans le but de renforcer la communication entre l'institution militaire et les citoyens. A cette occasion, le directeur de l'Ecole, le général Abdelghani Moumen a affirmé que le Haut commandement de l'Armée nationale populaire (ANP), s'emploie à travers ces manifestations à «renforcer la communication entre l'institution militaire et les citoyens en oeuvrant à développer les différents canaux et en offrant au public la possibilité de s'informer sur la composition de l'ANP avec ses différents corps et missions».

Ces portes ouvertes de trois jours permettront aux citoyens, particulièrement les jeunes, de «s'enquérir de près sur la réalité de la formation et de l'instruction dans les différents niveaux et spécialités et s'informer sur une des plus anciennes écoles militaires, inaugurée le 19 février 1966», a ajouté

M. Moumen. Relevant l'importance de «créer une sorte de conscience populaire quant à la spécificité du rôle et des attributions des forces armées et de l'impératif de renforcer leur rangs par les compétences des enfants de la Nation», le général Abdelghani Moumen a mis l'accent sur la nécessité

«d'informer les citoyens sur les missions, niveau d'instruction, composition et capacités de combat de l'ANP, cette dernière étant le rempart en temps de paix ou de guerre ainsi que lors des catastrophes et crises». Saisissant l'occasion de la Journée nationale du Chahid pour rendre hommage à la mémoire des chouhada, il a souligné la «nécessité d'oeuvrer à la préservation des valeurs et des constantes de la Nation».