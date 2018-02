TOUT EN DÉNONÇANT LA GESTION DOUTEUSE DES FONDS PUBLICS, DES DÉPUTÉS S'INTERROGENT "Que fait la Cour des comptes?"

Par Nadia BENAKLI -

«On répète toujours les mêmes erreurs et les mêmes lacunes dans les budgets de fonctionnement des ministères»

Plusieurs députés ont relevé l'absence de poursuites judiciaires contre les responsables dont la gestion des fonds a fait l'objet d'anomalies dans le rapport de la Cour des comptes.

Des critiques et des anomalies jetées aux oubliettes. Le rapport de la Cour des comptes a été vivement critiqué par les intervenants au débat, hier, sur le projet de règlement budgétaire de 2015. Plusieurs députés ont relevé l'absence de poursuites judiciaires contre les responsables dont la gestion des fonds a fait l'objet d'anomalies dans le rapport de la Cour des comptes. Les députés du FLN ont tenu un langage critique comme ceux de l'opposition. «Que fait la Cour des comptes à part les rapports établis sur la gestion du fonds public par le gouvernement?», s'est interrogé le député du FLN, Slimane Sadaoui qui a ouvert le bal.

Connu pour son franc-parler, ce député de Naâma a déploré l'absence de suivi dans la gestion des fonds publics en précisant que l'institution se contente d'établir des rapports. «Qui est habilité à corriger les erreurs de gestion, si ce n'est pas la Cour des comptes?», s'est- il demandé.

Abdelkader Belhadjoudja, vice-président de l'APN et député FLN n'a pas caressé, lui non plus, dans le sens du poil. «On répète toujours les mêmes erreurs et les mêmes lacunes dans les budgets de fonctionnement des ministères», relève-t-il tout en soulignant l'absence de contrôle interne au niveau des différents secteurs. Ce dernier a même reconnu que les investisseurs qui ont bénéficié des crédits et des exonérations fiscales n'ont pas tenu leurs engagements pour créer des postes d'emploi. De son côté, le député, Lakhdar Benkhelaf du Front de la justice et du développement (FJD) a dénoncé le crime contre les deniers publics.

Les chiffres que contient le rapport de la Cour des comptes ne sont pas le fruit de l'opposition ou de la main étrangère, mais ce sont des données des institutions de l'Etat qui démontrent le gaspillage de l'argent public», a-t-il tenu à préciser en préambule.

Cet élu dit ne pas comprendre comment en pleine crise, 15 milliards de dinars de recettes ne sont pas recouvrés. Benkhelaf a également déploré l'attitude du gouvernement qui continue à ignorer ces rapports.

«Malgré les erreurs et les failles identifiées dans les rapports de la Cour des comptes aucun responsable n'a été démis de ses fonctions», a-t-il martelé en s'interrogeant toutefois sur le rôle de la Cour des comptes et des institutions de l'Etat. De son côté, Ramdane Youcef Taâzibt n'a pas été tendre dans son intervention.

Il a relevé l'absence de mécanisme de contrôle de gestion des fonds publics tout en relevant que des projets ont fait l'objet de réévaluation à 100% en consommant des budgets faramineux.

Ce n'est pas tout. Taâzibt est revenu sur l'échec du gouvernement à lutter contre la surfacturation qui continue d'affaiblir les caisses de l'Etat. Selon lui, le recouvrement des impôts ne représente que 10% des montants à recouvrir.

Dans son rapport sur le règlement budgétaire de l'année 2015, la Cour des comptes a relevé que «le total des droits constatés au niveau des directions des impôts de wilaya, cumulé à fin décembre 2015, s'élève à 12.312,604 Mds de DA, dont 1772,648 Mds de DA inhérents aux droits constatés de l'année, et 11.039,528 Mds de DA imputés aux exercices précédents». Le même rapport indique que «les efforts de l'administration fiscale en matière de recouvrement de ces droits sont insuffisants, avec un total de 1004,310 Mds de DA (seulement 8,16% du total des droits constatés), dont 874,951 Mds de DA recouvrés, en 2015, et 129,359 Mds de DA, antérieurement à cette date. Les restes à recouvrer (RAR), à fin 2015, se sont accumulés à 11.039,528 Mds de DA».

Le député du MSP, Smail Mimoune, est revenu sur les fonds spéciaux qui continuent à mobiliser des fonds sans qu'ils ne soient consommés pour servir l'intérêt général. L'ex-ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques a demandé carrément l'ouverture d'un débat au sein de l'APN sur les fonds spéciaux.