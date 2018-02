AGRESSION DU JOURNALISTE DE DZAÏR NEWS Les auteurs présumés arrêtés

Les trois individus soupçonnés d'avoir agressé à l'arme blanche, Mouloud Louail, journaliste à la chaîne d'informations en continu Dzaïr News, ont été arrêtés, selon des sources informées. C'est la police judiciaire de la daïra de Rouiba, dans la wilaya d'Alger, ayant pris l'affaire en main, qui a fini par identifier puis arrêter les trois malfaiteurs mis en cause.

Les trois agresseurs présumés, originaires de Khemis El Khechna, dans la wilaya de Boumerdès, ont été présentés ce dimanche par-devant le procureur de la République.

Le principal mis en cause, celui par qui toute cette affaire a commencé, n'est autre que le gardien de but de l'équipe de football locale de Réghaïa.

Les trois mis en cause sont actuellement en détention préventive, en attendant le procès prévu le 25 février. Les trois inculpés devraient répondre de plusieurs chefs d'inculpation dont la constitution de bande armée et agression avec arme blanche. Mouloud Louaïl a été victime le 10 février dernier d'une agression à l'arme blanche perpétrée par trois individus. Accompagné de son épouse et de son enfant de deux ans, il venait de sortir de la boutique de l'opérateur de téléphonie mobile Ooredoo, lorsqu'il a été apostrophé par l'un des trois individus.

Voulant se défendre contre l'un d'eux et protéger en même temps sa famille, le journaliste a reçu plusieurs coups de couteau, notamment au visage.