TIZI OUZOU 9 millions de litres d'huile d'olive produits

Par Aomar MOHELLEBI -

Ce chiffre est en hausse d'un million de litres d'huile d'olive par rapport à l'année dernière, en pareille période, où il n'a été extrait que 8 millions.

Jusqu'à hier, lundi 19 février, 9 millions de litres d'huile d'olive ont été produits dans la wilaya de Tizi Ouzou et ce chiffre atteindra les 13 millions avant la fin de l'opération, fin mars 2018, ont indiqué hier les responsables du secteur agricole de la région. Comme prévu, la production de l'huile d'olive est au top cette année dans toute la wilaya de Tizi Ouzou. Jusqu'à hier, lundi, il a été enregistré pas moins de 9 millions de litres d'huile d'olive produite par différentes huileries des 67 communes que compte la wilaya de Tizi Ouzou. Ce chiffre est en hausse d'un million de litres d'huile d'olive par rapport à l'année dernière, en pareille période, où il n'a été extrait que 8 millions.

Cette bonne production est engendrée par la qualité de l'olive de cette année, indique-t-on. Le dernier bilan rendu public hier par la direction concernée fait état de 693 000 quintaux d'olives récoltés par les citoyens un peu partout à Tizi Ouzou depuis le début de la saison de la cueillette des olives en décembre 2017.

C'est un chiffre très encourageant, surtout s'il l'on fait une comparaison par rapport à la récolte de l'année 2017 qui n'a pas du tout été reluisante comme c'est le cas cette fois-ci. Il y a lieu de préciser que de nombreux facteurs interviennent concernant la qualité et la quantité d'huile d'olive produite dont les conditions climatiques, notamment la pluviométrie. La faible pluviométrie enregistrée ces dernières années a été nocive pour aussi bien la quantité que la qualité de l'huile d'olive, apprend-on. Pourtant, les citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou accordent une priorité absolue à la récolte de l'huile d'olive. Ils ne lésinent sur aucun effort quand il s'agit de cet aspect de la vie agricole.

Au total, 38 600 hectares de terres sont parsemés d'oliviers dans la wilaya. Les citoyens, par familles entières, investissent les champs dès la fin du mois de décembre pour ne rentrer chez eux qu'au terme du mois de mars. Les familles qui ne sont propriétaires que de peu d'oliviers se joignent à celles qui en ont beaucoup plus pour s'organiser sous une forme de solidarité (tiwizi) et c'est ainsi que l'on parvient à terminer la récolte dans les délais impartis. D'ici donc fin mars, la saison de la cueillette des olives s'achèvera, ainsi que la mission des 271 huileries (modernes et traditionnelles) existant dans les quatre coins de la wilaya. Actuellement, nous en sommes à un taux d'avancement de la cueillette des olives de l'ordre de plus de 85%.

Quant au rendement pour cette année, il est de 17 litres par hectare contre 19 pour l'année dernière.

Notons en outre, qu'afin de mieux organiser le secteur oléicole dans la wilaya de Tizi Ouzou, mais aussi pour améliorer notamment le volet de la commercialisation de cette huile très bonne pour la santé, qui se fait actuellement de manière anarchique, un important regroupement a eu lieu hier au centre des loisirs scientifiques de Tizi Ouzou (CLS).

La rencontre s'est déroulée en présence des responsables du secteur de l'agriculture et de l'oléiculture, des paysans de la wilaya, des responsables des huileries, etc. L'objectif de ce regroupement consiste à mettre sur pied le conseil inter-professionnel oléicole.

Ce conseil sera chargé d'effectuer un suivi permanent de toutes les étapes inhérentes à tout ce qui a trait à la production de l'huile d'olive. à moyen terme, ce conseil, premier du genre, faut-il le rappeler, se penchera sur les voies et moyens à mettre en oeuvre pour aboutir à un lancement de l'exportation de l'huile d'olive locale dont les vertus sur la santé sont un secret de Polichinelle.