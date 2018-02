Quand les syndicats regardent ailleurs...

Par Saïd BOUCETTA -

Il y a dans l'attitude des syndicats quelque chose de malsain vis-à-vis des cours de soutien et des conditions dans lesquelles ils sont prodigués.

Le secteur de l'Education nationale n'est pas au mieux de sa forme. Le taux de redoublement, au même titre que le nombre de reçus aux examens de fin de cycle, passe pour être un indicateur infaillible d'une nécessaire réforme du secteur pour lui faire un bond vers l'avant. Les multiples initiatives de la tutelle poursuivent justement un seul objectif, celui de promouvoir une véritable école citoyenne, à même de former les cadres de demain. Mais cet objectif ne saurait être atteint, tant que le métier d'enseignant n'a pas recouvré toute sa noblesse. On aura vu, ces dernières années, l'apparition du phénomène des cours de soutien qui, il faut le dire, en plus de remettre en cause la sacro-sainte égalité des chances entre l'ensemble des élèves, quelles que soient leurs origines sociales, a fait perdre aux enseignants, souvent «à l'échelle industrielle», leurs âmes d'éducateurs. Ils ont transformé leur métier en business florissant et leurs élèves en clients.

Depuis que des garages insalubres sont sommairement transformés en salles de cours surchargées, personne ne peut nier leur existence, ni l'ampleur inquiétante du phénomène. Face à ce constat désolant, le ministère de l'Education nationale est certainement interpellé. Il doit faire cesser ce «trafic». Mais pour ce faire, il serait tout à fait logique que les enseignants honnêtes s'y mettent aussi, au risque de se faire accuser, à tort, de complicité d'une situation inadmissible. Comment ces honnêtes enseignants peuvent-ils s'exprimer? Le seul canal d'expression objectif pour traiter ce genre de questions à cette échelle, est bien entendu la représentation des travailleurs concernés par la chose. Or, l'image que dégagent les syndicats du secteur est très loin de ce qu'on pourrait attendre d'eux. A aucun moment, ces derniers n'ont sérieusement pris en charge cette question. Comme si la dégradation de l'image du métier d'éducateur ne leur importait pas. Osons donc l'accusation et affirmons qu'il existe une sorte de collusion entre les syndicalistes et les businessmans des cours particuliers. Le silence de l'ensemble des organisations syndicales face au phénomène regrettable des cours de soutien porte atteinte à leur crédibilité et pose sérieusement la question de l'opportunité même de leur mission. S'ils ne se sentent pas interpellés par les «trafics» qui ont cours sous leurs yeux, ils ne pourront se réclamer de la noblesse du métier qu'ils prétendent défendre. Il y a dans l'attitude de ces syndicats quelque chose de malsain vis-à-vis des cours de soutien et des conditions dans lesquelles ils sont prodigués.