AUTOMOBILE Global Group confirme son ancrage industriel

Le partenariat avec un géant mondial est toujours une consécration pour une entreprise de dimension nationale.

Global Group a sans doute réalisé la plus importante opération d'une entreprise algérienne dans le secteur de l'automobile en signant, dernièrement, avec le géant sud-coréen Hyundai un accord pour la création d'une société mixte de montage de camions et de bus dans notre pays. Le partenariat avec un géant mondial est toujours une consécration pour une entreprise de dimension nationale.

Les géants mondiaux ont la réputation de choisir comme partenaires des entreprises sérieuses à fort potentiel. Comme beaucoup d'entreprises algériennes, Global Group a commencé par la distribution. Dès 2001, l'entreprise a commencé à distribuer du matériel de construction puis a étendu son activité aux engins de travaux publics. L'entreprise s'est également développée dans le transport et la logistique. Global Group a acquis une nouvelle notoriété en signant en 2012 avec Renault Trucks pour la commercialisation des camions de la marque (filiale du géant suédois Volvo) et avec Renault Algérie pour la distribution de véhicules touristiques et commerciaux légers. L'entreprise ne s'est pas arrêtée à la distribution nationale puisqu'elle a commencé une année plus tard à importer les bus Mercédès.

L'entreprise a su prendre le virage industriel imposé par les autorités algériennes et a trouvé le groupe Hyundai, le cinquième constructeur mondial, pour l'accompagner dans la réalisation de projets industriels avec le montage de camions et de bus de la marque ainsi que le montage de véhicules touristiques de Kia, une filiale du groupe sud-coréen. Avec l'expérience acquise, le groupe Hyundai Motors Company a décidé de passer à la vitesse supérieure en créant une société mixte pour la construction d'une nouvelle usine de fabrication de camions et de bus qui sera implantée dans la zone industrielle de Zana El Beïda dans la wilaya de Batna. Un projet ambitieux, qui vise un taux d'intégration de 40% dès le début de la production ainsi que la création de 1 500 emplois directs. L'aspect le plus important dans ce projet est sans doute la volonté de Global Group d'encourager la création d'entreprises de sous-traitance pour la production de composants qui seront intégrés dans la fabrication des véhicules Hyundai. Le géant sud-coréen accompagnera ces créations de ce tissu industriel avec l'implantation d'un bureau d'études spécialisé ainsi que d'un centre de recherche et développement pour favoriser le transfert de technologie.