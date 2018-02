BÉNÉFICIANT DE TRIBUNES ET D'ÉCHOS MÉDIATIQUES Les charlatans prennent en otage la société

Par Abdelkrim GHEZALI -

Ce phénomène a atteint son paroxysme lorsque le FIS dissous dominait la scène algérienne.

Depuis des années, et en raison de la confusion des repères et de l'inversion de l'échelle des valeurs qui ont toujours caractérisé la société algérienne, des discours irrationnels, triviaux, qui défient la raison et la science dominent les auditoires publics et ont réussi à formater les mentalités, mais aussi les comportements.

Ce phénomène a atteint son paroxysme lorsque le FIS dissous dominait la scène algérienne, quand l'opinion publique a avalé avec une légèreté déconcertante la rumeur du chat qui parle, de la femme ressuscitée trois jours après son inhumation et le miracle d'«Allahou Akbar» qui a illuminé le ciel du stade du 5-Juillet en plein jour lors du meeting du parti dissous. Lorsque des personnes cultivées, instruites, voire universitaires, succombent à ce genre de charlatanisme, peut-on reprocher quoi que ce soit à des citoyens lambda sans bagage intellectuel quand ils accordent du crédit à ces phénomènes irrationnels? L'école est paradoxalement, la première victime de ce charlatanisme dans la mesure où certains enseignants font plus de l'endoctrinement aliénant que la dispense des fondements de la connaissance et l'encouragement de l'esprit critique chez les enfants. Si des sondages récents ont révélé que la proportion d'Algériens réceptifs au discours des prédicateurs wahhabites est importante, en comparaison avec d'autres sociétés, on ne s'étonne alors pas que les appels aux boycott des campagnes de vaccination contre les différentes épidémies, trouvent des échos auprès de parents désorientés et livrés à ces oiseaux de mauvais augure annonciateurs d'apocalypse.

Conséquence logique de ce discours anti-vaccination et dont la seule alternative qu'ils proposent implicitement est la fatalité, plusieurs cas de rougeole et de rubéole sont signalés dans différentes régions du pays avec tous les risques de contagion si les victimes ne sont pas isolées et de mort s'ils n'y a pas de prise en charge immédiate. Au-delà des chaînes de télévision satellitaires dédiées à l'aliénation des masses et à leur endoctrinement, et parallèlement à certains médias lourds algériens spécialisés dans la propagation du charlatanisme et devenus des

tribunes attitrées des apprentis sorciers et autres escrocs qui ont défrayé la chronique, les réseaux sociaux, démocratisés et socialisés à outrance, sont devenus les vecteurs de ce genre de discours qui dévalorisent la science, la médecine, la raison et la rationalité. Ainsi, l'affaire du poulet qui n'aurait pas été égorgé selon le rite musulman, est devenu un événement majeur grâce à cette litanie charlatanesque qui jette l'anathème sur des abattoirs reconnus et légaux pour faire la fortune de lobbies activant dans la filière avicole afin d'en avoir le monopole. A ce sujet et au sujet de toutes les campagnes que mènent les obscurantistes contre le progrès et la modernité, une stratégie de riposte médiatique s'impose afin de déjouer ces plans qui ne servent pas uniquement des intérêts idéologiques, mais aussi des intérêts de lobbies puissants qui interviennent dans différents secteurs d'activité. Si le pays de Mohamed Ben Abdelwahab a engagé un processus de «déwahhabisation» de la société et des institutions, il est temps que l'Algérie s'engage dans un processus de libération de l'esprit, à commencer par la libération de l'école prise en otage par les charlatans et la libération de la société prise en otage par des médias qui exploitent la détresse et le désarroi des gens pour leur inoculer le venin de l'ignorance et de la stupidité.