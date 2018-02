ACCIDENT DE LA ROUTE À BOUIRA 3 morts et 23 blessés à Ahnif

Par Abdenour MERZOUK -

L'hécatombe continue sur nos routes. Dans la nuit de lundi, aux alentours de minuit, sur l'axe autoroutier Est-Ouest, au niveau de l'échangeur d'Ahnif, une vingtaine de kilomètres à l'est de Bouira, un camion a violemment percuté deux bus de transport de voyageurs en provenance d'Alger et qui étaient à l'arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence.

Le premier bilan fait état du décès de trois personnes et de la blessure de 23 voyageurs. Les premiers éléments de l'enquête menée par la Gendarmerie nationale, font état de la perte de contrôle du camion pour une raison non encore déterminée.

Dans la collision, les deux chauffeurs des bus ont perdu la vie sur le coup alors que la troisième victime a rendu l'âme lors de son admission à l'hôpital de M'Chedallah.

L'ensemble des blessés a été pris en charge au niveau des EPH de M'Chedallah et de Bouira où le wali, la directrice de la santé de la wilaya de Bouira, le secrétaire général de la wilaya sont venus vérifier le dispositif d'urgence mis en place en pareille circonstance au niveau de l'EPH Mohamed-Boudiaf de Bouira.

A l'heure où nous mettons sous presse et selon la direction de la santé, l'ensemble des blessés est hors de danger, même si certains sont gardés en observation