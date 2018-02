EVOLUTION DU STATUT DE LA LANGUE AMAZIGHE Les enseignants satisfaits

Par Arezki SLIMANI -

La Cnet se prononce en faveur de l'usage des caractères latins pour tamazight et son enseignement obligatoire à travers tout le pays.

La polémique entretenue autour des caractères à utiliser dans l'enseignement de la langue amazighe n'a pas laissé de marbre les enseignants qui viennent de réagir dans une longue déclaration rendue publique hier. Les enseignants de tamazight qui suivent avec un grand intérêt l'évolution du combat pour la satisfaction de la revendication amazighe, se félicitent des derniers développements que connaît la question amazighe et enregistre avec satisfaction les acquis obtenus que sont le déclenchement du processus de généralisation de l'apprentissage de la langue amazighe à travers le territoire national, la création de l'Académie de langue amazighe et l'institution de Yennayer journée chômée et payée, c'est ce qu'indique la Coordination nationale des enseignants de tamazight (Cnet).

Considérant que ces acquis ont été arrachés de haute lutte, la Coordination nationale des enseignants de tamazight «rend hommage aux militants, anciens et actuels, et à tous ceux et à toutes celles qui oeuvrent pour son épanouissement scientifique, comme elle rend hommage à toutes et à tous les enseignant(e)s de tamazight, plus particulièrement ceux exerçant en dehors de la Kabylie qui résistent et s'acquittent de leur mission en dépit des conditions de travail des plus pénibles et des plus défavorables sur tous les plans». la Cnet salue «cette avancée en matière de statut politique que consacre la Constitution pour tamazight et l'enrichissement du paysage institutionnel dans le domaine amazigh par la mise en place d'un Centre national de recherche en langue et culture amazighes (Cnrlca) et le projet imminent de création de l'académie». La Cnet rappelle, néanmoins, que le combat pour tamazight ne saurait être réduit à la défense des seuls aspects linguistiques, estimant que «le combat identitaire amazigh dépasse largement celui de la langue». Partant, les enseignants de langue amazighe dénoncent «le fossé qui s'est creusé entre le discours officiel et pompeux sur la question et la gestion réelle sur le terrain qui renseigne sur une situation lamentable» et déplorent «l'existence de foyers d'hostilité au fait amazigh, qui se manifestent à travers leurs relais arabo-islamistes pour entretenir l'amalgame entre la langue amazighe et la graphie utilisée pour sa notation». Les multiples manoeuvres de ce courant qui manipule l'opinion nationale sur le terrain de la graphie et entretient la supercherie quant au prétendu rapport entre la graphie, la langue et la religion ne sont pas du goût des enseignants qui s'étonnent «de l'attitude attentiste et effacée des autorités devant des expressions franchement racistes et attentatoires à l'amazighité et pourtant consacrée comme un des fondements de l'Algérie plurielle. La Cnet se prononce enfin en faveur de la graphie latine, seule graphie efficiente à même de venir à bout de la variation en langue amazighe et exige la mise à jour de la loi d'orientation sur l'Education nationale n° 08-04 du 23 janvier 2008 pour mettre un terme au caractère facultatif de l'enseignement de tamazight.