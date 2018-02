CONSTANTINE 3 000 logements seront distribués

Par Ikram GHIOUA -

3 000 logements seront distribués d'ici le 20 mars, à Massinissa, selon les déclarations du chef de l'exécutif, Abdesamia Saidoun, sur les ondes de la radio locale.

Le wali s'est également exprimé sur une autre opération qui aura lieu d'ici le mois de Ramadhan, concernant 1700 logements au niveau de l'UV 20 au niveau de la nouvelle-ville Ali Mendjeli. D'autres quotas devront connaître le même sort avant la fin de l'année. Depuis son installation à la tête de la capitale de l'Est, le wali a fait du logement l'une de ses priorités, insistant sur le respect des délais des travaux et la reprise immédiate des projets de construction en souffrance. Néanmoins, l'on croit savoir qu'en dépit de ses instructions fermes et catégoriques, certains projets sont au statu quo. C'est le cas du projet des 66 logements de la résidence Cirta. Selon un organe de presse nationale francophone, «les souscripteurs à ce projet, situé à Zouaghi, n'ont pas manqué d'exprimer leur colère envers le promoteur, en l'occurrence l'agence foncière, en affichant sur les bâtiments des banderoles sur lesquelles on peut lire: «SOS au wali. 12 ans de promesses non tenues». Le wali avait pourtant, après un constat donné des instructions pour l'achèvement du projet, sachant qu'il date de 2006. Néanmoins, il fallait reconnaître que le wali de Constantine a accéléré les opérations de relogement. Une première liste avait été affichée déjà en 2016 après son arrivée, concernant 1 550 logements sociaux locatifs, alors qu'un quota de 434 logements a été distribué le mois dernier au niveau de la nouvelle-ville de Ali Mendjeli. Un quota fait partie des 1 550 logements, dont le tirage au sort a eu lieu à la grande salle de spectacle le Zénith de Constantine, deux jours avant. Pour rappel, la commune de Constantine a bénéficié

de 3 000 unités. Tout en veillant lui-même sur les travaux en donnant des instructions aux promoteurs, le premier responsable tient également à l'importance de l'environnement, exigeant de ceux-là même, la prise en charge des accès, les trottoirs devant répondre aux normes, des parkings et certainement les routes.