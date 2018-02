APRÈS LE GEL ET LA POLÉMIQUE SUR LE PROJET DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION La loi adoptée sans changement

Par Nadia BENAKLI -

Sur les 19 amendements retenus par la commission, seulement deux ont été approuvés sur la forme.

Beaucoup de bruit pour rien. Le projet de loi sur «la poste et des technologies de l'information et de la communication», qui avait fait l'objet d'un gel, a été adopté dans sa version initiale. Aucun changement profond n'a été apporté au texte, lequel a provoqué une vive polémique. Ce projet, faut-il le rappeler, a été gelé à deux reprises sous la tutelle de Zohra Derdouri et de Iman Houda Feraoun.

Soumis en 2015 à l'APN, ce projet a mis deux ans pour voir le jour. Ce n'est qu'hier, que les députés ont adopté à la majorité le projet qualifié de controversé. Un véritable exploit pour la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Iman Houda Feraoun. Sur les 19 amendements retenus par la commission, seulement deux ont été approuvés sur la forme.

Autrement dit, aucun amendement profond n'a été introduit dans la copie présentée par l'actuelle ministre. Pourquoi a-t-il été gelé alors?

La question reste encore pendante. «Il a été gelé pour des considérations politiques», a tenté d'expliquer Lakhdar Benkhelaf, membre de la commission parlementaire des transports, de la poste et des technologies de l'information. Ce député du FJD a fait savoir que la décision de son blocage est intervenue au moment de l'élaboration du rapport complémentaire. Mis à part le Parti des travailleurs qui s'est abstenu et le FFS qui a voté contre, le FLN, RND, TAJ, MPA ainsi que les indépendants ont tous voté pour. Dans sa déclaration, la ministre s'est réjouie de l'appui du Parlement au projet.

Dans un point de presse qu'elle a animé à l'issue du vote, la ministre a assuré que le projet de loi sur la poste et les télécommunications, entamé en 2015, a fait l'objet d'une étude approfondie par les cadres du secteur en vue d'assurer son évolution avec une meilleure prestation de service.

«Le secteur vient de faire un exploit en se dotant d'un nouveau cadre juridique qui permet de mieux développer les services des télécommunications», a-t-elle affirmé.

Interpellé sur le mauvais classement de l'Algérie en matière de haut débit et de développement des services d'Internet, la ministre a soutenu que ce sont de fausses informations.

«L'organisation internationale des télécommunications est la seule habilitée à faire des classements, car elle a toutes les données des pays concernant le développement d'Internet», a-t-elle affirmé. La ministre explique que ces rapports visent à forcer la main à l'Algérie pour ouvrir le champ aux entreprises étrangères en vue de détenir le monopole.

«L'organisation onusienne reconnaît relever chaque année une amélioration des services en Algérie», a-t-elle dit en rejetant toutefois les rapports critiques de certaines ONG.

La ministre a réitéré encore une fois le maintien du monopole sur les infrastructures de base, en considérant que cela fait partie de la souveraineté nationale. Elle a invité les opérateurs privés à s'investir dans le développement des services pour assurer une meilleure prestation aux citoyens. «Les opérateurs privés doivent s'impliquer dans le développement des prestations de services et ne pas penser uniquement au gain», a-t-elle insisté.

Par ailleurs, le projet de loi portant sur le commerce électronique a été également adopté par la majorité.