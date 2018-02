GAID SALAH À L'ECOLE MILITAIRE POLYTECHNIQUE À BORDJ EL BAHRI "La Réconciliation nationale est la clé de notre sécurité"

Par Ikram GHIOUA -

Le vice-ministre de la Défense nationale, et chef d'état-major de l'Armée nationale populaire

La Concorde et la charte pour la paix et la Réconciliation nationale, ont largement contribué à ramener cette paix chèrement payée.

Présidant hier la réunion annuelle des cadres chargés de la formation au sein de l'ANP, qui s'est tenue au niveau de l'Ecole militaire polytechnique à Bordj El Bahri, dans le cadre de l'évaluation du système de formation et d'enseignement, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, déclare à l'issue d'une visite, «grâce à la concorde et la réconciliation nationale, et ainsi qu'aux sacrifices et à la détermination de notre vaillante Armée nationale populaire, la sécurité est désormais assurée et garantie à travers l'ensemble du territoire national, malgré un environnement inquiétant et menaçant en raison des crises et des conflits qui secouent les pays voisins».

Des propos qui mettent en évidence le combat de l'ANP contre le terrorisme sur le plan militaire, mais aussi sur le plan sociopolitique dans la mesure où le processus de la concorde civile et la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale, ont largement contribué à ramener cette paix chèrement payée.

A ce propos le vice-ministre souligne dans son intervention tout en évoquant l'une des plus honorables et glorieuses stations historiques, la Journée nationale du chahid, qui orne éternellement de gloire les âmes de ceux qui ont donné de leur sang au champ d'honneur, pour une Algérie indépendante que «la sécurité règne dans notre pays».

Le vice-ministre s'est exprimé avec beaucoup de bon sens en indiquant «une sécurité marquant chaque parcelle de l'Algérie», faisant référence à la la sagesse du président de la République, mais aussi a-t-il ajouté «de sa vision clairvoyante et de sa raison avisée, manifestées par son initiative historique, adoptée et saluée par l'ensemble du peuple algérien, faisant de la Réconciliation nationale au sein de notre pays, une pierre angulaire, sur laquelle l'Armée nationale populaire a su bâtir ce pilier de sécurité, de fondements solides et profonds, et qui oeuvre et continuera à travailler sans se lasser». Pour le vice-ministre cela se fait nuit et jour «avec grand sens de responsabilité et de professionnalisme, pour perpétuer ce climat de sérénité et de quiétude, dont jouissent aujourd'hui nos concitoyens à travers l'ensemble du territoire national, et ce grâce à la stratégie conçue et concrétisée, dont l'efficacité est avérée, à même de maintenir les tenants et les principes du don honorable qu'Allah nous a décernés». Cette introduction qui en dit long à l'égard de ceux qui tentent de semer le doute au sein d'une population qui a su entourer son armée vise également à rappeler aux agitateurs que le prix de la paix a été une lourde facture pour le pays et il n'est certainement pas question de faire un pas en arrière.

Dans son intervention le vice-ministre est revenu ensuite sur «les efforts consentis dans le développement du système de formation dans l'Armée nationale populaire, et l'importance extrême accordée par le Haut Commandement, pour qu'une élite d'encadreurs, d'instructeurs et de gestionnaires, de compétences supérieures, se charge de veiller à une formation fructueuse et prometteuse», indique un communiqué du MDN.

La même source indique que le vice-ministre estime que «le système de formation de l'Armée nationale populaire a pu, grâce à l'intérêt capital que nous accordons au secteur de l'enseignement et de la formation, marquer de nombreux et grands pas ces dernières années, dont le meilleur témoin est, sans nul doute, les excellents résultats, voire les exploits, réalisés dans ce domaine sur plus d'un échelon. Nous considérons ceci, comme étant d'autres étapes, à travers lesquelles nous poursuivons notre parcours de développement de l'Armée nationale populaire, de la modernisation de ses aptitudes au combat, à la hauteur de la grandeur de l'Algérie, et en adéquation avec les différents défis de dimensions et de desseins multiples».

En cette occasion, le vice-ministre indique «je saisis l'occasion pour réitérer encore le degré d'importance que j'accorde, en permanence, à la composante humaine, comme étant, le pivot essentiel et unique autour duquel s'articule toute aspiration aboutie, fructueuse et efficace, voire sérieuse, car le sérieux dans le travail et l'ambition dans les projets, sont des caractéristiques pour lesquelles nous oeuvrons, sans relâche, à les ancrer dans la conduite de l'ensemble des personnels militaires».

C'est là l'essentiel, pour le conférencier, «pour construire une élite hautement compétente et pleinement consciente de la lourdeur de la future responsabilité qu'elle prendra en charge, il vous revient d'oeuvrer à ce que cette réunion annuelle d'évaluation, qui rassemble l'ensemble des acteurs de l'enseignement et de la formation dans l'Armée nationale populaire, soit une autre ligne de départ pour atteindre d'autres stations de formation et d'enseignement de niveau supérieur, répondant effectivement aux besoins fonctionnels de l'Armée nationale populaire, et en adéquation avec la cadence de développement et d'évolution tracée sur tous les niveaux de l'ensemble des composantes de nos Forces armées».