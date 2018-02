ILS RÉINVESTISSENT LA RUE AUJOURD'HUI À BÉJAÏA Les parents d'élèves ripostent

Par Arezki SLIMANI -

Les parents d'élèves qui s'indignent de la tournure prise par les événements comptent réinvestir la rue aujourd'hui.

La crise qui secoue le secteur de l'éducation de la wilaya de Béjaïa inquiète sérieusement les parents d'élèves, qui comptent réinvestir la rue dès aujourd'hui dans une action de protestation qui n'aura de valeur que d'exprimer leur inquiétude face à la tournure prise par les événements avec pour risque une année blanche aux conséquences graves sur la scolarité de leurs progénitures. Pour exiger «la reprise immédiate de la scolarité des élèves», l'Union des parents d'élèves de la wilaya de Béjaïa appelle à un rassemblement de protestation aujourd'hui devant le siège de la wilaya. Inquiets de l'ampleur de la crise, induite par la grève illimitée du Cnapeste, les parents d'élèves exigent «l'ouverture d'un dialogue entre les deux parties en conflit» et «la reprise immédiate de la scolarité des enfants». Les établissements scolaires tous cycles confondus, demeuraient, hier, paralysés à plus de 70%. Le mot d'ordre du Cnapeste, suivi depuis plus de deux mois à près de 50%, soit quelque 6000 enseignants sur les 13 000 qui opèrent dans le secteur, a été appuyé depuis mardi par l'entrée en lice de l'intersyndicale, dont le mouvement de grève était limité pour deux jours. Cela a suffi pour faire réagir les parents et

d'autres parties qui appellent toutes à un dialogue sérieux et responsable entre les deux parties en conflit. La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme (Laddh) a interpellé dans un communiqué les hautes autorités du pays pour intervenir en urgence en vue d'une solution juste dans le cadre d'un large dialogue social, sérieux et sans préalable et avec l'ensemble des acteurs, dans le respect des libertés syndicales et des droits des travailleurs». La Laddh, qui estime que «la situation sociale se corse» et que «les signaux sont au rouge, le pays est en face de tensions multiples et répétées», soulignant que «plusieurs secteurs sensibles de services publics et sociaux sont touchés sur fond de malaise social et d'inquiétude générale face au mutisme, l'entêtement et l'obstruction de toute forme de médiation et du respect des droits fondamentaux à l'instar des libertés démocratiques de manifestations syndicales et d'expression», invite toutes les parties à «faire face à tous les dangers du pourrissement de la situation et des menaces qui guettent la stabilité sociale et la cohésion nationale», appelant «au bon sens et à la raison». Les élus de la liste indépendante à l'APW de Béjaïa, «Ensemble construisons l'avenir», constituant l'opposition au sein de cette institution ont plaidé pour leur part à «l'organisation immédiate d'une rencontre-débat, sous la présidence du président de l'APW, devant regrouper les quatre chefs de groupes qui constituent l'assemblée, la direction de l'éducation et la direction de wilaya du Cnapeste, avec comme seul et unique objectif le règlement définitif de la situation qui prévaut dans ce secteur». Un débat qui ne pourrait avoir lieu sans la convocation d'une session extraordinaire», qui reste, jugent les élus de l'opposition à l'APW «l'impératif de l'heure». L'opposition dénoncera par ailleurs «la légèreté déconcertante» accordée à la grève illimitée du Cnapeste par leurs pairs de la majorité FFS.