MUSTAPHA OUYED, PRÉSIDENT DU CDCA, À L'EXPRESSION "Il faut exporter le made in bladi"

Par Bouzid CHALABI -

L'Expression: Parlez-nous un peu de votre organisme...

Mustapha Ouyed: Le Conseil de développement Canada-Algérie est une organisation sans but lucratif. Le Cdca regroupe des hommes d'affaires des deux pays et des personnalités qui soutiennent les relations industrielles et commerciales entre les deux pays.



Concernant le programme d'accompagnement pouvez -vous nous en dire un peu plus?

Il sera axé sur la formation des formateurs et l'identification des secteurs d'activité à fort potentiel d'exportation pour le «Made in Algeria». L'accompagnement a également pour objectif d'aboutir à la mise en place d'un programme permanent et diplômant en Algérie dans le domaine de l'export.



A propos de cette entente entre le Cdca, le FCE et l'Algex est-ce une simple collaboration ou est-ce les partenaires algériens qui vont réellement y contribuer?

Je tiens à vous dire, avant tout, que je suis très fier de cette entente de collaboration car elle s'inscrit parfaitement dans la mission du Cdca, à savoir de mobiliser toutes les parties prenantes dans cet accompagnement.

Le FCE et l'Algex se sont montrés très coopératifs pour nous permettre d'identifier tous les maillons faibles. Autrement dit, sans leur entière collaboration sur le terrain, nous n'aurions pas pu disposer d'un diagnostic sur le circuit de l'export en Algérie.



En somme, ce diagnostic vous sera très utile...

C'est effectivement le cas, puisqu'il va nous donner la possibilité de proposer les outils, les services de conseils et les mises en relations commerciales nécessaires à l'optimisation de valorisation de leurs productions sur les marchés extérieurs.



Que pensez-vous du forum d'aujourd'hui?

C'est une excellente initiative. Je tiens à remercier les organisateurs, puisque cette rencontre nous a permis de nous faire connaître et présenter les services que nous assurons dans le cadre du partenariat entre nos deux pays.