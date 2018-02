SIX AUTRES AVAIENT ÉTÉ MIS HORS D'ÉTAT DE NUIRE À BOUIRA Cinq éléments de soutien arrêtés par l'ANP à Jijel et Batna

Par Ikram GHIOUA -

Agissant sur la base de renseignements, des détachements de l'Armée nationale populaire qui opèrent au niveau des wilayas de Jijel et de Batna ont réussi à mettre hors d'état de nuire cinq éléments de soutien. Lors de ces mêmes opérations, au moins sept caches servant d'abris pour les résidus du terrorisme ont été détruites. Par ailleurs et dans le même contexte, un détachement de l'ANP, agissant au niveau de Bordj Badji Mokhtar a découvert des armes dont cinq roquettes de 122 mm et des explosifs et a détruit une bombe de fabrication artisanale. Ce bilan intervient pour compléter les résultats enregistrés la semaine dernière, faisant état de l'arrestation de six éléments de soutien au terrorisme au niveau de la wilaya de Bouira, mais aussi aux nombreuses opérations de reddition. En effet, l'ANP a enregistré grâce à son engagement continu la reddition d'un terroriste répondant au nom de T. Abdelkader alias Abdennabi à Tamanrasset, en possession d'un pistolet- mitrailleur de type Kalachnikov, un pistolet automatique, un fusil à répétition de type M14, un fusil à lunette, cinq chargeurs pour différentes armes et une grande quantité de munitions de différents calibres. Lors de ces derniers jours, l'ANP a, dans une embuscade, abattu un terroriste activement recherché au niveau de la zone de Tarsate, commune d'El Milia, wilaya de Jijel. Le MDN avait souligné dans un communiqué qu'il s'agit «en l'occurrence du dénommé F.Sofiane alias Abou Doudjana, fils du terroriste neutralisé, le 15 avril 2017, F. Khoudja dit Abbas».

Lors de cette opération, l'ANP a récupéré un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov, deux chargeurs et une quantité de munitions. Le MDN avait fait état également de la reddition d'un certain L.L. Mokhtar, alias Abou Hadjer aux autorités militaires à Tamanrasset en sa possession un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et un chargeur garni. «Le terroriste avait rejoint les groupes terroristes en 2012», précisait le MDN, qui souligne que ces résultats s'inscrivent dans la dynamique des opérations menées par nos Forces armées pour assainir notre pays du fléau du terrorisme, et d'asseoir la sécurité et la quiétude à travers l'ensemble du territoire national».

L'Armée nationale populaire a aussi lors d' une opération de recherche et de ratissage menée à Médéa, découvert et détruit neuf casemates pour terroristes, contenant un atelier de fabrication d'explosifs, 16 mines de confection artisanale, une plaque photovoltaïque, des vivres, des couvertures et divers objets. A noter qu'un terroriste s'était rendu le 8 février dernier aux autorités militaires de Tamanrasset en possession d'un pistolet- mitrailleur de type Kalachnikov et un chargeur garni. Il s'agit du terroriste dénommé A. Malek dit Abou Malbo, qui avait rallié les groupes terroristes en 2014. Ces résultats de qualité interviennent pour réitérer les efforts inlassables des unités de l'Armée nationale populaire engagées sur l'ensemble du territoire national pour la défense du pays et mettre en échec toute tentative d'atteinte à la sécurité du pays.