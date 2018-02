LA COMMISSION DE DISCIPLINE A TENU SA PREMIÈRE RENCONTRE AVANT-HIER Affaire Tliba: le FLN passe à l'acte

Par Mohamed BOUFATAH -

Il est attendu que les dossiers de Tliba, de Djemaï et d'autres mouhafedhs soient examinés à cette occasion.

La commission de discipline du FLN s'est réunie pour la première fois avant-hier. Les membres de ladite commission, présidée par Amar Louazani, ont notamment débattu du règlement intérieur. Ils ont convenu de se réunir la semaine prochaine, soit le 24 du mois en cours. Il est attendu que la commission de discipline examinera les dossiers de Tliba et de Djemaï avant la fin du mois en cours. C'est le secrétaire général du parti, Djamel Ould Abbès en personne, qui est censé ficeler les dossiers et les présenter à la commission, laquelle devrait les examiner et trancher leur cas. Les dossiers liés au cas du député de Tébessa et homme d'affaires, Mohamed Djemaï et ancien chef du groupe parlementaire du FLN et son pair, Baha Eddine Tliba n'ont pas encore atterri sur le bureau de la commission de discipline. Des déclarations hostiles à la direction actuelle sont entre autres griefs retenus contre Djemaï. Quant à Tliba, son initiative avait suscité une vive réaction de la part de la direction du FLN, à tel point que Ould Abbès avait estimé qu'il y avait des arrière-pensées derrière cette initiative par laquelle on a voulu rééditer le scénario de 2004». Suite à l'appel à la création d'une coordination nationale pour un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, dont faisaient partie plusieurs anciens Premier ministres et ex-ministres, le SG avait installé le 6 février dernier la commission de discipline. Depuis la réaction médiatique musclée contre la sortie publique de Tliba faite, pour rappel, au lendemain de l'interdiction de parler du 5e mandat, et le vieux parti et Tliba sont entrés dans un silence assourdissant. Après «la tempête Tliba», c'est le retour au calme alors que la classe politique et l'opinion publique semblent suspendues à l'évolution de cette affaire. Cependant, le suspense est appelé à perdurer. Par ailleurs, le secrétaire général du FLN poursuivra son périple, en se rendant à Chelghoum Laïd(Mila) pour présider une autre rencontre régionale regroupant les membres du comité central, les mouhafedhs et l'ensemble des présidents des APC et APW ainsi que les élus de six wilayas (Mila, Jijel, Batna, Sétif, Constantine, M'sila, Bordj Bou Arréridj et Khenchela). Le secrétaire général s'est rendu à différentes wilayas pour rendre hommage aux chouhada de la guerre de Libération nationale. Pour rappel, Ould Abbès avait déjà instruit les responsables de ses structures locales de dresser le bilan des réalisation dans différents secteurs, des quatre mandats du chef de l'Etat, Abdelaziz Bouteflika, soit durant ses 18 ans de règne. Il était même prévu de réaliser un documentaire sur ses réalisations, dans le cadre de sa feuille de route pour la présidentielle 2019. Pour de nombreux observateurs, lancée dans la précipitation, l'initiative de Tliba et de ses «parrains», a été stoppée dans la mesure où elle pourrait décrédibiliser l'élection présidentielle. A moins d'un mois de la réunion du comité central du parti, prévue le 19 mars, Djamel Ould Abbès ne compte pas rester les bras croisés. Il entend poursuivre ses rencontres régionales et se rendre dans plusieurs wilayas pour rendre hommage aux familles de chouhada, en coordination avec le ministère des Moudjahidine et l'Organisation nationale des moudjahidine. Cela s'inscrit dans la continuité de la politique de Réconciliation nationale prônée par le président de la République.