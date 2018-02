ZEROUATI PLAIDE POUR LA RÉDUCTION DE L'IMPACT DE LA POLLUTION Annaba, la future "ville écologique"

Par Wahida BAHRI -

Le développement durable au centre de la stratégie de l'Etat en termes d'environnement, c'est ce qu'a soutenu la ministre lors de sa visite d'inspection et de travail à Annaba.

Coïncidant avec la célébration de la Journée nationale de la ville, la visite de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables Fatma Zohra Zerouati à Annaba, n'a été qu'une visite guidée à un secteur qui peine à se conformer aux normes environnementales internationales. Tel est le cas de cette wilaya, où, les maux liés à ce segment sont bien distingués. Bien que la responsabilité de tout un chacun soit pour beaucoup dans la dégradation du cadre environnemental de la wilaya, il n'en demeure pas moins que, les efforts consentis dans ce secteur ne sont pas à négliger. Fatma Zohra Zerouati en a certainement fait le constat, lors de la visite d'inspection et de travail, qu'elle a effectuée, lundi à Annaba. Un périple marqué, notamment par la visite de la nouvelle-ville de Draâ Erriche, où la ministre s'est enquise de l'état d'avancement de ce mégaprojet en son volet écologique.

La ministre a instruit les responsables en charge de la nouvelle Smart- ville, de généraliser les énergies renouvelables, le photovoltaïque en l'occurrence, d'accorder de l'importance à l'entretien des espaces verts et de s'orienter vers le tri sélectif et le recyclage des déchets. «Il faut travailler dans une optique futuriste durable, visant à créer à long terme, une ville écologique, où la verdure doit primer et une ville intelligente utilisant des énergies renouvelables propres», a insisté la ministre. Consciente de l'importance de la protection et de la sauvegarde du milieu contre les risques de pollution et de dégradation, notamment dans cette métropole industrielle qui a beaucoup et longtemps souffert des industries polluantes, Fatma Zohra Zerouati, n'a pas cessé de mettre en avant l'impérative réduction de l'impact de la pollution. Ainsi et dans cette optique, la ministre s'est rendue à la société de production et de commercialisation d'ammoniac et d'engrais azotés et phosphatés de Annaba (Fertial). Après inspection des équipements et installations de cette dernière, la ministre a manifesté une satisfaction, quant aux efforts consentis par les responsables de Fertial, dans la réduction de l'impact de la pollution générée par celle-ci. Ainsi, reconnaissant que Fertial ne représente aucun danger en matière de pollution, la ministre a annoncé l'octroi d'une enveloppe de 9 millions d'euros, pour la mise sous terre du tuyau d'ammoniac de la cité Seybouse. Cet équipement de transport des produits chimiques vers le port de Annaba, ne cesse, rappelons-le, de faire couler beaucoup d'encre, pour les dangers qu'il représente sur la sécurité de la population de la cité Seybouse. S'étendant sur plus de 2 km d'emplacement suspendu, le tuyau devra faire l'objet d'une mise sous terre. «Il a été réservé une enveloppe de 9 millions d'euros», a annoncé la ministre.

En matière de pollution, Fatma Zohra Zerouati a, sur la base des données présentées par les responsables de Fertial, constaté la sécurisation générale aussi bien dans le domaine de la santé, la sécurité, l'intégrité de ses installations et la protection de l'environnement.

«La démarche d'amélioration continue à travers la mise en oeuvre des normes Qhse2, ainsi que l'adoption des pratiques applicables à ses activités, selon les lois en vigueur, Fertial n'est pas seulement non polluante, puisque les fondements qui caractérisent aujourd'hui l'axe stratégique de développement durable de cette société, traduisent une participation efficace dans la lutte contre la pollution», a-t-elle dit. Dans le même élan, apostrophée par L'Expression, sur l'enquête enclenchée, par les services de sécurité de Annaba, sur le phénomène de la mort de milliers de poissons, survenue l'an dernier à Oued Seybouse et à Sidi Salem, la ministre, sans se prononcer sur le retard des résultats de l'enquête, a fait savoir que le problème touche plusieurs oueds de l'est du pays «les enquêtes enclenchées sont soigneuses et sont orientées sur les raisons à l'origine du problème».

Dans le sillage la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables a fait état d'une enquête nationale sur les sociétés et entreprises polluantes à l'échelle nationale. «Les services des directions de l'environnement à travers le territoire, ont opéré en 2017, 3 032 contrôles sur terrain, aboutissant à 134 propositions de fermetures d'entreprises industrielles, 165 transferts de dossiers à la justice et PV d'avertissements», a-t-elle précisé. L'interlocutrice a insisté sur l'obligation des services relevant de son département, d'aller vers la sensibilisation et l'accompagnement avant le recours aux procédures de répression. Plusieurs haltes ont marqué le périple de Fatma Zohra Zerouati, dont l'inauguration du parc citadin de Aïn Achir, lancement d'une campagne de reboisement entre autres points.