FRANCE - ALGÉRIE Macron et Bouteflika entretiennent un "dialogue permanent"

Les chefs d'Etat français et algérien, Emmanuel Macron et Abdelaziz Bouteflika, entretiennent un «dialogue permanent» sur la situation au Sahel et au Mali, a affirmé hier la Présidence française. «Le président a maintenu avec les autorités algériennes un dialogue permanent sur la question du G5 Sahel et sur la situation au Mali», est-il encore précisé lors d'un briefing à la vielle de la tenue demain à Bruxelles d'une conférence de haut niveau sur le Sahel, destinée à renforcer le soutien international, notamment financier à la force conjointe G5 Sahel. Pour le responsable de l'Elysée qui a animé le briefing, le dialogue entre les deux pays s'articule autour des volets politique et opérationnel. «A chaque développement politique et opérationnel (dans la région), il y a eu des contacts avec les autorités algériennes et souvent des contacts au plus haut niveau», a-t-il indiqué, soulignant que l'entretien téléphonique de lundi dernier entre le président Emmanuel Macron et le président Abdelaziz Bouteflika s'inscrit dans la «continuité» de ce dialogue.