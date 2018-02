EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES Le FCE sollicite l'expertise canadienne

Par Bouzid CHALABI -

Penser déjà à l'après-pétrole

Il sera question d'offrir durant une année une assistance technique aux PME algériennes désireuses d'exporter.

Les participants du Forum algéro-canadien organisé conjointement hier, à Alger par l'Agence de promotion du commerce extérieur (Algex), le Forum des chefs d'entreprise (FCE) et par le Conseil du développement Canada Algérie (Cdca) ont convenu à l'unanimité «que leurs deux pays gagneraient à développer encore plus leurs relations économiques, tant il existe de multiples opportunités de partenariats solides et durables entre les entreprises algériennes et canadiennes, dans différents secteurs d'activités si celles-ci venaient à être explorées et mises en route ainsi que du potentiel d'échanges commerciaux». Dans cette perspective, il a été présenté aux hommes d'affaires canadiens les potentialités du marché algérien et les avantages comparatifs qu'il offre. Des exposés mettant en exergue tout ce dont l'Algérie dispose comme atout de production, dans de nombreux secteurs et le niveau de qualité des produits agricoles et manufacturés, qui pourraient gagner des parts de marché au Canada et dans plusieurs autres pays. Mais ces atouts à l'exportation ne sont au demeurant, pas exploités, pour cause principale: le manque d'expérience chez les exportateurs algériens. Une carence que le FCE et les Cdca et l'Algex comptent ensemble rectifier et pis encore, renforcer leurs capacités d'envois à l'externe.

Comment vont-ils s'y prendre? pourrait-on se demander. Selon Daniel Vézina, conseiller commercial à l'ambassade du Canada en Algérie, les trois institutions vont élaborer une feuille de route visant au lancement du programme dénommé «Export Launchad Algérie».

Et d'expliquer: «Ce programme consiste à offrir durant une année une assistance technique aux organismes de soutien au commerce extérieur, ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises (PME) algériennes désireuses d'exporter leurs produits au Canada et vers d'autres marchés internationaux». à propos de ce programme, le vice-président du Forum des chefs d'entreprise, Brahim Benabdeslem dira dans son intervention que «l'expertise canadienne peut contribuer à l'accompagnement de nos entreprises visant l'export, en leur apportant une aide dans l'acquisition des connaissances dans le domaine de l'exportation, notamment dans les segments qu'ils ne maîtrisent pas assez, ou pas du tout.

C'est-à-dire dans l'utilisation des procédures techniques et d'outils pour développer leurs opportunités d'exportation vers les marchés internationaux». Comme il faut dire aussi, que cet accompagnement va être des plus bénéfiques pour les entreprises du pays qui visent à exporter vers l'Afrique et vers les zones de libre-échange comme la Zone arabe et l'Union européenne. Concernant le partenariat, le vice-président du FCE a souligné aux hommes d'affaires canadiens: «Nous souhaitons construire avec vous des partenariats avantageux comme nous attendons de votre part un appui en matière de transfert technologique et de savoir-faire.» Et de leur lancer enfin à propos de la coopération économique entre les deux pays: «Aujourd'hui il ne s'agit plus de dire, mais de faire.»

Au sujet d'échanges commerciaux entre les deux pays, il y a lieu de rappeler que les exportations de l'Algérie vers le Canada, essentiellement des hydrocarbures se sont élevées en 2017 à près de 2,3 milliards de dollars tandis que les importations de l'Algérie de ce même pays n'ont pas dépassé les 422 millions de dollars.