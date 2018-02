LES DÉPASSEMENTS DES BANQUES FONT FUIR LES CAPITAUX La Banque d'Algérie sort le carton rouge

Par Mohamed TOUATI -

La Banque d'Algérie interpelle encore une fois le système bancaire

Certains guichets bancaires ont été à l'origine de refoulement de capitaux de manière arbitraire et sans justifications réglementaires.

Un rappel à l'ordre en pure et due forme. L'interprétation exagérée de la loi sur le blanchiment d'argent par certains établissements financiers n'a pas joué en faveur de la bancarisation de la masse monétaire du circuit informel. Il aurait même contribué à dissuader de potentiels épargnants. C'est le constat sans appel qui a été fait par la Banque d'Algérie. Les banques ont-elles outrepassé leurs prérogatives lors d'opérations de dépôt de fonds. Ont-elles abusé de la réglementation concernant leur origine? Des questions auxquelles répond sans détour la Banque d'Algérie. «Il est apparu qu'au nom d'une interprétation, souvent abusive et non fondée, des dispositions de la loi régissant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, certains guichets bancaires ont été à l'origine de refoulement de capitaux de manière arbitraire et sans justifications réglementaires», constate la Banque d'Algérie dans une note adressée hier aux banques. A quel moment apparaissent ces contraintes?

Cette interprétation «restrictive» que font certaines banques des dispositions légales et réglementaires est constatée notamment en matière d'ouverture de comptes, d'acceptation des dépôts et de «délais exagérés» de mise à disposition des fonds, précise l'institution dirigée par Mohamed Loukal. Quelles répercussions produit-elle? Cette attitude «a desservi les objectifs de l'inclusion financière et a généré, auprès des épargnants potentiels, un phénomène d'incompréhension et d'expectative», souligne la même source. La Banque d'Algérie a décidé de rectifier le tir. Elle a appelé l'ensemble des banques de la place «à cesser d'exiger, lors de tout dépôt de fonds en caisse auprès de leurs guichets, des justificatifs au-delà de ceux relatifs à l'identité du client dans le cadre des exigences réglementaires en matière de connaissance du client» tout en précisant que «les retraits demeurent libres d'utilisation».

La Banque d'Algérie a exhorté les banques «à faire preuve de diligence en matière de mise à disposition des fonds à la clientèle» en leur rappelant l'institution du «droit au compte» pour tout Algérien comme le stipule une instruction de décembre 2012 de la Banque d'Algérie. La mobilisation des ressources financières internes est devenue un «impératif permanent». Dictée par une conjoncture financière difficile provoquée par une baisse significative des revenus pétroliers qui pousse le pays à l'obligation de diversifier son économie. Ce qui conduit la Banque d'Algérie à interpeller, encore une fois, le système bancaire «à se déployer, à travers ses différents outils et instruments, à capter et à canaliser tout épargne potentielle, aux fins de réduire la liquidité monétaire en circulation, notamment informelle, et d'instaurer la confiance avec la clientèle épargnante dans un cadre d'une relation bancaire professionnelle et sereine». Pas plus tard que le 17 janvier le gouverneur de la Banque d'Algérie avait exhorté les banques à se mobiliser «de manière résolue» aux fins de la bancarisation de la liquidité monétaire thésaurisée et de sa canalisation vers les objectifs de financement de l'économie et de sa diversification. «Le système bancaire était interpellé, de nouveau, à se déployer, à travers ses différents outils et instruments, à capter et canaliser tout épargne potentielle aux fins de réduire la liquidité monétaire en circulation, notamment, informelle et d'instaurer la confiance avec la clientèle épargnante dans un cadre d'une relation bancaire professionnelle et sereine» avait indiqué Mohamed Loukal lors d'une rencontre qui s'est tenue à Alger avec les dirigeants des banques dans le cadre des réunions de concertation et d'information périodiques avec la place bancaire et financière du pays. La Banque d'Algérie insiste et sort, cette fois-ci, le carton rouge.