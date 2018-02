GESTION DES ÉCOLES PRIMAIRES Les assurances de Ouyahia

Les établissements éducatifs du cycle primaire sont au nombre de 18 789 écoles, dont 15 201 disposent de cantines scolaires.

Plus de moyens pour les collectivités locales. Le gouvernement compte accorder des avantages en matière de fiscalité aux communes pour les aider à mieux gérer. «Le régime de fiscalité locale que le gouvernement compte mettre en place pour un grand nombre de communes, permettra d'assumer cette responsabilité de façon autonome», a déclaré le Premier ministre Ahmed Ouyahia. Le nouveau Code communal et de wilaya, qui est en discussion, va conforter les communes sur le plan financier, lesquelles n'arrivent pas à prendre en charge les problèmes des cantines et du transport scolaire.

Dans sa réponse, lue en son nom par le ministre des Relations avec le Parlement, lors d'une séance consacrée aux questions orales jeudi dernier par l'APN, Ahmed Ouyahia a exprimé l'intérêt que porte le gouvernement à la gestion des écoles primaires. «Les pouvoirs publics veillent en permanence à assurer tous les moyens nécessaires pour une gestion efficace des écoles primaires en dépit de la conjoncture financière difficile que traverse le pays», a affirmé Ahmed Ouyahia. Selon lui, la décision du dégel des projets du secteur de l'Education nationale témoigne de cet intérêt. Pour prendre en charge les coûts liés à l'acquisition des appareils de chauffage et de climatisation, en plus des opérations de maintenance des moyens de transport scolaire, le gouvernement a mobilisé d'autres sources financières supplémentaires en affectant 30% des recettes provenant du Fonds de solidarité des collectivités locales.

Il a rappelé, dans ce sens, le nombre «important» des établissements éducatifs du cycle primaire qui sont au total 18.789 écoles disposant de 15.201 cantines scolaires, ce qui nécessite à doubler les efforts. Ouyahia a expliqué que les pouvoirs publics ont mis en place un cadre juridique cohérent régissant la gestion des cantines scolaires, leur entretien et contrôle, à travers l'adoption, le 15 janvier dernier, d'un décret exécutif fixant les dispositions appliquées aux cantines scolaires et qui fixe le rôle des communes et des directeurs des écoles primaires.

Ce décret fixe également le champ d'intervention du conseil de coordination et de concertation chargé de soumettre les propositions qu'il «juge appropriées» pour l'amélioration de la gestion des cantines scolaires. Dans le souci d'améliorer la prestation, les pouvoirs publics ont adopté le principe de la gestion de proximité des structures publiques en la confiant à la commune. «Les pouvoirs publics ont confié la réalisation et la gestion des établissements d'enseignement primaire à la commune en tant que collectivité de base du pays, à condition, a-t-il dit, «de ne pas toucher aux aspects pédagogiques, d'enseignement et d'encadrement qui relèvent de la compétence exclusive du ministère de l'Education nationale».

Il précise que le Code communal stipule clairement que la commune est habilitée à prendre toutes les mesures pour la réalisation des établissements de l'enseignement primaire conformément à la carte scolaire nationale et à en assurer l'entretien, réaliser et gérer les cantines scolaires et veiller à assurer les moyens de transport aux élèves.