MOHAMED ARKAB, P-DG DE SONELGAZ, À PARTIR DE BOUIRA "Tous les projets iront à leur terme"

Par Abdenour MERZOUK -

Le raccordement électrique et plus particulièrement dans les régions rurales, le taux de wilaya est de l'ordre de 98%

Le taux de raccordement au gaz naturel à travers la wilaya de Bouira a atteint les 76%.

«on a différé des programmes, mais pas gelé» cette déclaration qui a étonné plus d'un est celle du P-DG du fournisseur national énergétique, ex-Sonelgaz lors de son passage à Bouira, jeudi dernier. Lors d'un point de presse en marge de la visite, Mohamed Arkab sera catégorique: «On a sérié les priorités des projets, en prenant en considération nos moyens et nos disponibilités et avons commencé par des ouvrages qui drainent derrière eux, beaucoup de foyers.»

L'affirmation a étonné les présents surtout que tout au long de la dernière quinzaine, l'exécutif de wilaya présidé par le wali et son secrétaire général en compagnie du président de l'Assemblée populaire de wilaya ont eu à se déplacer à travers les 12 daïras et ont rencontré les élus et les citoyens.

Les réponses fournies par l'administration aux redondantes sollicitations afférentes au gaz étaient liées au gel des opérations. Que ce soit à Bordj Okhriss, M'Chedallah, Lakhdaria, Aïn Bessem, Bechloul, Souk Lakhmiss, Bir Ghbalou, Sour El Ghozlane... le directeur de l'énergie a répondu par l'incapacité d'exécuter les études en raison du manque de finances pour le volet transport tout comme pour le volet distribution.

Le côté positif quant à ce paradoxe reste l'engagement ferme du président-directeur général qui déclarera: «Il n'y a pas eu et il n'y aura pas de gel, le programme du président de la République, sera mené à son terme quoi qu'il en coûte. La totalité des projets inscrits et programmés, sera achevée. C'est une instruction du président la République et il la suit avec rigueur.» Concernant une probable augmentation du prix de l'électricité, le P-DG, Mohamed Arkab, restera évasif en se limitant à la formule «ce n'est pas à l'ordre du jour». Là aussi, le premier responsable du groupe énergétique ne semble pas avoir accordé ses violons surtout que quelques jours avant lui, le ministre du secteur, devant les parlementaires jugeait impératif d'aller vers une application du prix réel de l'électricité et du gaz.

L'ex-président du Creg (Commission de régulation de l'électricité et du gaz) lui emboîtera le pas en étant favorable à une augmentation des prix.

Concernant Bouira, le P-DG exprimera sa satisfaction au regard des taux présentés. Ainsi, le taux de raccordement au gaz naturel à travers la wilaya de Bouira a atteint actuellement les 76%, selon les responsables de la SDC locale, et ce taux devrait atteindre les 80%, une fois les projets en cours dans plusieurs communes menés à terme à l'image des communes montagneuses de Maâla, Souk Lakhmiss, El Mokrani et Zbarbar... pour le raccordement éléctrique et plus particulièrement les régions rurales, le taux de wilaya est de l'ordre de 98% avec la réalisation de 125 postes sur le territoire de la wilaya.