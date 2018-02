ARTISANAT À TIZI OUZOU Une coopérative voit le jour

Par Kamel BOUDJADI -

Depuis plusieurs années, les métiers de l'artisanat combien riches étaient contraints à quémander les moyens de leur subsistance.

L'association «Espace promotion de l'investissement» a organisé ce week-end une conférence sur les modalités et les avantages de la création d'une coopérative artisanale au niveau de la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou. La rencontre a été organisée en partenariat avec la direction de la culture, la Chambre du commerce, l'Assemblée populaire de wilaya ainsi que le wali de Tizi Ouzou.

En fait, cette rencontre était d'une actualité brûlante car elle a touché à un sujet qui agite la scène économique locale depuis plusieurs années. Le thème a été d'autant plus riche par la participation d'invités spécialistes de la question de l'artisanat particulièrement et du développement économique de manière générale. Aussi, pour ouvrir le cycle des conférences, c'est Sadi Nacéra qui s'est penchée sur le thème du cadre juridique nécessaire pour la création de la coopérative. La conférencière s'est étalée sur les enjeux et les opportunités offertes par cette initiative lancée par l'association dirigée par Rachid Guerbas. Iken Tahar, membre de cette coopérative a quant à lui abordé l'expérience d'une organisation similaire dans le domaine de la promotion de l'artisanat. Rachid Hamadou Brahim a touché au régime fiscal encadrant l'espace où évolue cette organisation qui est à ses premiers pas en Algérie. Le fameux thème de la qualité et la certification des produits nationaux qui aspirent à passer à l'international a été abordé par Chaouane Rabah. Sediki Abderrahmane s'est pour sa part penché sur le développement commercial et marketing appliqués aux produits de l'artisanat. Metmer Noura, elle, s'est penchée sur la pratique de la veille appliquée aux produits de l'artisanat. Pour clore le cycle des conférences, les organisateurs ont donné l'occasion d'étaler les problèmes et les opportunités offertes par l'Etat aux exportations de ces produits à Ali Bey Nasri, président de l'association des exportateurs algériens. En fait, la création de cette coopérative est, à maints égards, très importante. Elle sera d'abord, d'un apport considérable pour les artisans qui auront là un cadre privilégié pour échanger les expériences. Elle sera également un cadre incontestablement important pour la recherche de solutions à toutes les contraintes rencontrées sur le terrain par les différentes filières. La recherche de solutions qui passera inéluctablement à celle de mécanismes et moyens d'exporter les produits de l'artisanat local.