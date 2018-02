LE PRÉSIDENT DU MALI AU SUJET DES NÉGOCIATIONS INTER-MALIENNES "L'Algérie est un partenaire important"

Par Mohamed TOUATI -

Le chef de l'Etat malien a dû procéder à cette mise au point en réponse au quotidien français Le Monde qui a émis un doute sur les bonnes relations entre Alger et Bamako.

Des nuages dans le ciel algéro-malien? Une question qui n'a pas lieu d'être. Le quotidien français Le Monde l'a pourtant osé. «Vos relations se seraient passablement rafraîchies avec votre puissant voisin algérien...» a demandé le célèbre journal parisien au président malien qui a été reçu lundi dernier par son homologue français Emmanuel Macron. «L'Algérie est un partenaire important. Je n'ai aucune pression de sa part et notre relation va au mieux», a répondu sans ambages Ibrahin Boubacar Keita. Le chef de l'Etat malien a dû procéder à cette mise au point dans une interview accordée à ce média qui a émis un doute sur les bonnes relations entre Alger et Bamako.

Le premier magistrat malien n'a d'ailleurs pas été par quatre chemins pour expliquer que c'est son pays qui a sollicité l'Algérie pour la mise en oeuvre de négociations entre les différentes parties en conflit. «C'est nous qui avons décidé d'aller en Algérie et de lui donner le rôle qu'elle joue encore aujourd'hui dans les négociations inter-maliennes. Alger préside le comité de suivi de l'accord et nous aide en matière de formation militaire» a-t-il souligné comme pour tuer dans l'oeuf cette rumeur naissante que le quotidien Le Monde semblait vouloir colporter. Le chef de l'Etat malien s'est aussi expliqué sur l'application de l'accord d'Alger qui fait couler beaucoup d'encre. «Il pourrait être mieux appliqué, mais le gouvernement malien a fait sa part du travail. Cela a pris du temps, presque huit mois, pour que les parties maliennes se parlent», a-t-il confié. Sur quels obstacles bute-t-il? «Nous attendons depuis près d'un an que certains groupes armés nous transmettent leur liste de combattants dans le cadre du programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration. On a besoin de ces listes pour mettre en oeuvre notre réforme de la défense et déployer les brigades mixtes composées de soldats de l'armée malienne et d'anciens combattants des groupes armés», a précisé Ibrahin Boubacar Keita qui a tenu à souligner que son gouvernement «a favorisé l'application de l'accord avec la création d'un Sénat pour aider l'intégration des institutions traditionnelles et historiques, qui ont un rôle à jouer». Quant aux relations entre l'Algérie et son voisin malien, elles sont au beau fixe. Privilégiées. Pas de doute.

Le Premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga n'a-t-il pas réservé sa première sortie internationale à l'Algérie, actrice incontournable et majeure du retour de la stabilité dans son pays? «L'Algérie joue depuis toujours un rôle majeur et essentiel dans la stabilité du Mali. A deux reprises au moins, elle est intervenue pour aider les Maliens à se retrouver entre eux, que ce soit en 1992 ou en 2015», avait rappelé à sa descente d'avion, le 13 janvier à Alger, Soumeylou Boubèye Maïga. «Aujourd'hui, ce qui faisait la pierre angulaire» de la politique malienne intérieure et extérieure du Mali c'était l'Accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger», l'engagement de l'Algérie aux côtés du Mali pour sa mise en oeuvre effective est attesté. Il est le gage d'un retour durable de la paix au Mali. Une solidarité enracinée dans une histoire partagée depuis les temps anciens. Les relations entre les deux pays «puisaient leur source dans une histoire commune», avait fait remarquer le chef de l'Exécutif malien qui a rappelé que «le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait séjourné durant les années 1960 à Gao (nord du Mali), où il dirigeait le front Sud de la guerre de libération de l'Algérie», affirmant que les relations entre les deux pays «sont demeurées profondes et constantes». Pas question, donc, de tirer des plans sur la comète.