RÉVISIONS DE LA LOI SUR LES HYDROCARBURES Le coup de starter

Par Saïd BOUCETTA -

La finalisation du travail devrait intervenir dans le courant du premier semestre pour une adoption par les deux chambres du Parlement avant la fin de l'année.

Projet central du plan d'action du gouvernement, la révision de la loi sur les hydrocarbures est effectivement sur les tablettes du ministère de l'Energie. Le travail a débuté, a annoncé, hier, à partir d'Oran, Mustapha Guitouni. Le ministre qui n'est pas allé par quatre chemins pour affirmer la volonté du gouvernement de «dépoussiérer» le texte, afin de le rendre plus attractif, l'a fait devant les cadres syndicaux de l'Ugta, qui organisaient leur 10ème Conférence du renouvellement du syndicat de Sonatrach. L'instant et le lieu choisis ne relèvent pas du hasard, mais illustrent, au contraire, l'adhésion du puissant syndicat à la démarche gouvernementale. En tout cas, dans l'obligation de révision d'une loi, dont l'impact négatif sur le terrain n'est plus à prouver, de l'avis même des professionnels algériens des hydrocarbures. Mustapha Guitouni y met la forme en traduisant l'amendement sous le signe de l'enrichissement à travers l'introduction de mesures pour attirer les investisseurs et les détenteurs de nouvelles technologies. «Ces nouvelles mesures permettront d'attirer les investisseurs dans le but de renforcer l'exploitation de ressources pétrolières», a-t-il souligné, ajoutant que l'objectif final est de «développer l'économie du pays, répondre aux besoins nationaux et créer des postes d'emploi». L'annonce de cette révision date de quelques mois et la finalisation du travail devrait intervenir dans le courant du premier semestre pour une adoption par les deux chambres du Parlement, avant la fin de l'année. C'est là le calendrier évoqué, il y a quelques jours par le P-DG de Sonatrach, de retour d'une tournée en Grande- Bretagne et aux Etats-Unis. Il faut dire que la seule évocation de la révision de la loi a remis en selle l'Algérie qui a signé quelques importants accords avec des majors américaines et espagnoles.Le travail sur la loi poursuit également l'objectif stratégique d'accorder une importance particulière à l'élargissement des activités d'exploration, ainsi que «le renforcement des réserves et l'amélioration de l'exploitation des gisements de pétrole et de gaz», a rappelé le ministre de l'Energie. Il s'agit, par ailleurs, de «relancer les activités de transformation, pour jeter les bases de projets gaziers et pétrochimiques», a-t-il encore ajouté.