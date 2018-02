UNE CONVENTION SERA RATIFIÉE INCESSAMMENT Les Chinois à la rescousse du tourisme algérien

Mermouri compte varier la prospection de son département en élargissant ses offres un peu partout dans les pays pouvant apporter un plus au tourisme algérien.

Le géant asiatique, se réveillant, est resté vigilant tout en accordant un traitement exceptionnel à ses partenaires, dont l'Algérie avec laquelle les relations lambda sont multiples et variées. La dernière en date sera paraphée incessamment. Celle-ci portera essentiellement sur le tourisme. C'est ce qu'a annoncé le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hassan Mermouri, en affirmant qu'«une convention entre l'Algérie et la Chine sera prochainement signée par les deux pays». Il a ajouté que ce partenariat a pour objectif «la facilitation de l'octroi de visas aux touristes chinois». Il faut donc s'attendre à un flux important des touristes chinois devant se rendre en Algérie dans le cadre des visites touristiques. Le ministre a été précis dans son annonce en expliquant, jeudi à partir d'Oran que la convention «vise à faciliter les procédures pour l'obtention de visas touristiques pour les Chinois qui veulent visiter l'Algérie». De telles visites si l'on décortiquait l'annonce du ministre sont exclusivement touristiques. D'ailleurs, il a été explicite en réitérant le cachet du cadre très strict d'une telle convention «il s'agit des voyages organisés par les agences de voyages», a précisé le ministre. Il n'en demeure pas moins que l'on puisse éventuellement procéder au passage à l'action, la ratification de ladite convention, d'autant plus, a affirmé le ministre, «les grandes lignes de la convention ont été arrêtées». Et d'ajouter que «la signature est prévue en Algérie avant la fin du premier trimestre de cette année». Ce n'est pas tout. Le département de Mermouri compte varier sa prospection en élargissant ses offres un peu partout, dans les pays susceptibles d'apporter un plus, au tourisme algérien, dont notamment les pays présentant des sites touristiques potentiels, notamment des pays avec lesquels l'Algérie entretient des relations de coopération. Il s'agit de la Russie et les pays de l'Europe orientale. C'est donc le passage à l'offensive. Oui, pourquoi ne pas «agresser» le marché international en l'attaquant, question d'attirer les touristes n'attendant qu'un tout petit geste, des promotions, de la part des responsables en charge du tourisme algérien? Il s'agit là du projet phare du département du tourisme et de l'artisanat. Hassan Mermouri, a souligné que son «département s'attelle à promouvoir sur les marchés internationaux la destination Algérie comme produit touristique d'excellence». Il a tenu de telles déclarations à l'occasion de l'ouverture de la journée d'étude organisée jeudi à Oran. Cette rencontre a été placée sous le thème lié à la «Promotion du secteur du tourisme à Oran: réalité et perspectives. Mermouri a indiqué que son département s'attelle, dans le cadre de sa stratégie actuelle, à «promouvoir sur les marchés internationaux la destination Algérie comme produit touristique d'excellence et à prendre en charge une demande nationale interne en constante évolution». Pour plaider une telle cause, le ministre a reposé son argumentaire sur les 133 millions estivants enregistrés l'année passée, tout en indiquant que «la démarche adoptée sur plusieurs axes complémentaires visait le soutien de l'investissement pour rattraper le retard accusé par le secteur et la valorisation de la destination Algérie en améliorant son attractivité et sa qualité pour être conforme avec les standards internationaux». Il a toutefois rappelé que dans «la wilaya d'Oran, quelque 170 projets touristiques ont été validés pour offrir une capacité d'accueil dépassant les 26.000 lits et la création de 10.000 nouveaux emplois». Parmi ces projets, 88 d'entre eux enregistrent des taux d'avancement de leurs travaux dépassant les 50%, ce qui laisse supposer qu'ils rentreront en service «dans les deux prochaines années», a-t-il indiqué d'un ton ambitieux. «Ces acquis permettront à la wilaya d'Oran de devenir une métropole méditerranéenne incontournable», a-t-il ajouté, soulignant que «Oran dispose de neuf zones d'expansion touristique totalisant une surface de 1727 ha destinés à abriter des projets d'investissement touristique». «Nous sommes en train de régler les dernières dispositions administratives, avant de donner le feu vert pour la distribution de ces assiettes foncières», a-t-il défini, tout en appuyant ses dires en avançant une pléiade de critères de la qualité et de l'excellence, notamment en matière d'investissement dans le facteur humain et dans la formation d'une main-d'oeuvre qualifiée, à même d'affronter la concurrence nationale et internationale dans les domaines des services, des techniques du marketing et de l'utilisation intensive des TIC.