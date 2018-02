ABDELMADJID SIDI SAÏD FACE À SES REDRESSEURS Les rangs de la riposte se forment à Annaba

Par Wahida BAHRI -

Accusant l'aile des redresseurs de déstabilisateurs, plus de 800 sections syndicales sous la houlette de l'Ugta de wilaya de Annaba, se sont rassemblées devant le siège de l'union locale à Annaba.

Rejetant dans le fond et dans la forme, la création d'un comité de redressement de l'Ugta, un rassemblement de soutien à Abdelmadjid Sidi Saïd, patron de l'Union nationale des travailleurs algériens (Ugta), a été, avant-hier, organisé devant le siège de l'Union locale de Annaba. Initié par, l'ex-SG de la même union de Annaba, Mohamed Tayeb Hmarnia, l'action a suscité la réaction, le moins que l'on puisse dire, attendue, de quelque 800 sections syndicales affiliées à l'Ugta de wilaya de Annaba. La masse syndiquée a qualifié la sortie médiatique de Tayeb Hmarnia de «trahison». Mieux encore, les souteneurs de Abdelmadjid Sidi Said, ont été unanimes quant à l'illégalité de ce comité de redressement de l'Ugta, visant Sidi Saïd. Estimant que l'Ugta sous l'ombrelle de Sidi Said, est le seul et unique syndicat de tous les travailleurs algériens. Tirant à boulets rouges sur l'initiateur du comité de redressement, les alliés de Sidi Saïd à Annaba, ne se sont pas empêchés de remettre en avant la gestion douteuse et les dépassements enregistrés au sein de l'union locale, sous les commandes de Hmarnia Tayeb. De son côté, le bureau syndical du complexe sidérurgique d'El Hadjar, dans un communiqué de soutien, à Sidi Saïd, qualifie les initiateurs du comité de redressement de l'Ugta, d'opportunistes armés d'une politique destructrice, cherchant à construire leur royaume, mais toucher surtout à la stabilité de l'Ugta, pour affecter la classe ouvrière, à travers toutes les entreprises publiques et privées du pays, dont El Hadjar, entre autres. Aux termes du communiqué dont nous détenons une copie, le bureau syndical du complexe d'El Hadjar dénonce et condamne avec force, tous les actes irresponsables, pour acquérir les intérêts personnels. Selon ledit document, l'initiateur du comité de redressement, Tayeb Hmarnia en l'occurrence, a usé de son pouvoir d'autorité en tant que secrétaire général national, chargé de l'organique à l'Ugta, pour servir ses intérêts personnels et construire son empire familial, au détriment des intérêts des travailleurs. Il a surtout profité et abusé de la confiance qu'a placé en lui Sidi Saïd. Ces manoeuvres, visant à créer une tension au sein de la classe ouvrière et à diviser l'Ugta, ont poussé Sidi Saïd, selon le même communiqué, à prendre les mesures et les décisions justes au bon moment, afin de préserver et veiller sur le foyer de l'Ugta. Et -ce, en application des décisions et orientations du président de la République, pour éviter tout glissement ou dérapage social fabriqué. Dans cette optique, le syndicat du complexe d'El Hadjar, outre, la dénonciation de cette action, dite corrective et mensongère, il affiche son soutien non conditionné au patron de l'Ugta, dans son parcours démocratique, fidèle et équitable, dans la défense des droits de la classe ouvrière en Algérie. Rappelons que, depuis quelques jours, les vents du nord soufflant sur la Centrale syndicale, ont, semble-t-il, mobilisé des milliers de sections syndicales, soutenant Sidi Saïd à travers le pays. Cela dit, ce dernier serait vraiment difficile d'être délogé du fauteuil de l'Ugta. En témoigne la riposte de l'homme qui n'est pas prêt à se laisser faire. Car, convient-il de noter que, aguerri dans le domaine, et ce n'est pas la première fois que Sidi Saïd fait face à une guerre de tranchées.