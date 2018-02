NATIONS UNIES L'Algérie élue vice-présidente

L'Algérie a été élue par acclamation à la vice-présidence de la Commission du désarmement des Nations unies pour l'année 2018, a-t-on appris auprès de la mission permanente de l'Algérie à New York. Cette élection témoigne une fois de plus de la reconnaissance du rôle et de l'engagement de l'Algérie en faveur de la réalisation des objectifs de désarmement et de la non-prolifération. Cette année, la commission aura à examiner deux thématiques: la réalisation de l'objectif du désarmement nucléaire et la prévention d'une course aux armements dans l'espace extra-atmosphérique. Créée en 1978, la Commission du désarmement est un organe subsidiaire de l'Assemblée générale des Nations Unies et composée de tous les Etats membres. Elle a pour mandat de formuler des recommandations sur diverses questions liées au désarmement, à la non-prolifération, et à la sécurité internationale.