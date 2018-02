Un bidonville au chef-lieu de wilaya

Par Abdenour MERZOUK -

Le quartier de Ras Bouira se trouve à deux kilomètres du chef-lieu de la wilaya. Ce bidonville en milieu urbain, reste l'un des points noirs de Bouira et aucun élu ni responsable, n'a réussi à l'éradiquer. Ce bidonville devait être rasé il y a 20 ans. En effet, en 1998, il figurait parmi les 12 sites à éradiquer dans le cadre de la résorption de l'habitat précaire (RHP), cofinancé par la Banque mondiale et l'Etat. 20 ans plus tard, le bidonville de Ras Bouira, n'a toujours pas connu son épilogue et ce, malgré certaines actions entreprises par les pouvoirs publics. En effet, lors de l'opération de recensement effectuée en 2004, trois catégories avaient été identifiées au niveau de ce site. La première est celle qui a accepté le relogement dans un autre site; la seconde, avait accepté l'indemnisation et enfin, celle qui a préféré rester sur les lieux en achetant le lot de terrain sur lequel elle réside actuellement. Ces familles, près de 300, soutiennent le fait de s'être acquittées des sommes requises pour les terrains sur lesquels elles habitent actuellement. Néanmoins, elles affirment que les autorités publiques les ont «oubliées», puisque le fameux acte de propriété ne leur a toujours pas été octroyé. «Nous sommes dans le désarroi depuis plus de 17 ans! On a écrit, manifesté, mais sans grand résultat», affirmera un des habitants de ce quartier, dont le père avait acheté un lopin de terre à Ras Bouira. Il est vrai que ces citoyens, ne savent plus à quel saint se vouer tant les différents services de la wilaya, l'APC, la Duac, l'Aadl, propriétaire du terrain qu'ils ont payé, n'arrivent pas à statuer pour en finir avec ce problème.