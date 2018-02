LE MINISTRE DE LA CULTURE EN INAUGURANT LE FESTIVAL DU CINÉMA AMAZIGH À TIZI OUZOU "La Constitution a tranché la question de tamazight"

Par Aomar MOHELLEBI -

«La Constitution algérienne a définitivement tranché en faveur de la reconnaissance officielle de la langue amazighe», a déclaré, hier, Azzedine Mihoubi, ministre de la Culture, lors d'une conférence de presse qu'il a animée, hier au théâtre régional Kateb-Yacine de Tizi Ouzou, en marge de la cérémonie officielle du coup d'envoi de la 16ème édition du Festival national culturel du film amazigh. Interpellé par des journalistes sur les dernières déclarations faites par la députée Naïma Salhi, Azzedine Mihoubi a déclaré qu'on a suffisamment répondu à cette dernière, mais il a tenu à réitérer en même temps la position de l'Etat algérien concernant la langue et culture amazighes. «L'Etat algérien considère tamazight comme l'un des piliers de l'identité nationale», a indiqué le même responsable. Ce dernier a précisé que ceci s'est traduit par les mesures prises par le président de la République dont la reconnaissance de tamazight comme langue officielle après qu'il l'ait reconnu comme langue nationale ainsi que le fait que le jour de l'An berbère, Yennayer, ait été décrété comme jour de fête nationale chômé et payé. L'orateur a précisé que la langue et culture amazighes bénéficieront d'un soutien permanent et indéfectible de la part de l'Etat pour sa promotion dans tous les domaines. Il a d'ailleurs expliqué que le festival qui a démarré, hier, à Tizi Ouzou, s'inscrit dans le sillage des efforts que fournit l'Etat pour la promotion de la langue amazighe. Le membre du gouvernement a indiqué qu'en encourageant le festival annuel du film amazigh, c'est le développement de la langue amazighe qui en est visé. Un autre journaliste a demandé au ministre de la Culture où en sont les procédures de mise en place de l'académie algérienne de langue amazighe. L'orateur a expliqué que les étapes nécessaires pour la mise sur pied de l'académie en question vont bon train. Et les cadres de l'Etat chargés de ce dossier «important et prioritaire» pour l'Etat sont en train de travailler à un rythme cadencé afin de respecter les délais que leur a impartis le gouvernement. L'intervenant a insisté sur le rôle cardinal de la future académie algérienne de langue amazighe pour la traduction dans les actes de la reconnaissance de tamazight comme langue nationale et officielle dans la Constitution algérienne. Après quoi, le ministre de la Culture a donné le coup d'envoi du Festival du film amazigh où participent 17 films pour l'obtention du prix de l'Olivier d'or de la meilleure production audiovisuelle en langue amazighe. Notons que le festival va s'étaler jusqu'au 28 février prochain. En plus des films réalisés dans la variante kabyle, le festival a enregistré la participation de produits dans les variantes chaouie et mozabite.