DEVANT LES LITIGES ET CONFLITS QUI SE MULTIPLIENT Les médiateurs judiciaires ont du pain sur la planche

Par Bouzid CHALABI -

Donner la priorité à la médiation judiciaire pour résoudre les différends avant qu'ils ne soient soumis aux tribunaux judiciaires.

Le nombre effarant de 68.000 cas de divorces qu'ont enregistré nos tribunaux en 2017, ne peut laisser indifférent, et les litiges de tout ordre sur lesquels les cours de justice doivent se prononcer pour régler les différends ne cessent de s'accumuler. A partir de cette donne, il faut croire que l'objectif que s'est assigné la médiation judiciaire - une nouvelle forme de règlements des litiges en Algérie, instituée par la loi du 25 février 2008, portant Code de procédure civile et administrative, n'a pas atteint ses objectifs, pour ne pas dire qu'elle (la nouvelle forme de règlements) a grandement manqué d'efficacité. Devant ce manque d'effet sur le terrain l'Association nationale des médiateurs judiciaires algériens (Anmja) a décidé d'approfondir les connaissances des médiateurs judiciaires. Pour ce faire, elle a organisé, hier, un stage de formation pour ses membres. Un perfectionnement qui, selon Ali Boukhelkhal, président de l'Anmja, va être assuré par des experts internationaux en la matière. Ce stage s'inscrit dans le cadre du Programme d'appui à la mise en oeuvre de l'Accord d'association (P3A) et entièrement été financé par l'Union européenne. Toujours d'après Ali Boukhelkhal, cette formation va concerner 450 médiateurs et c'est la deuxième session «puisqu'une première a eu lieu récemment», a-t-il fait savoir, lors de son intervention d'ouverture de la session 2018 de la formation. Ce dernier qui, après avoir présenté au parterre de médiateurs, la chef de mission de la formation et le président du P3A, a souligné que «cette formation va consister à inculquer aux médiateurs un maximum de techniques pour qu'ils puissent mener à bien leur mission». Et d'ajouter dans ce sens: «C'est d'autant plus nécessaire, compte tenu du nombre élevé de litiges qui pourraient trouver un dénouement sans qu'un tribunal n'intervienne». Il a aussi indiqué que «la médiation quand elle est bien menée peut se traduire par des résultats probants, c'est-à-dire pouvoir éviter des situations pénibles, notamment quand il s'agit de divorce». De son côté, le représentant du directeur général du programme P3A dira à propos de cette formation: «Elle est importante de par son objectif, car elle va permettre aux médiateurs d'affiner leur mission et son envergure, puisqu'elle va concerner 620 médiateurs». Et d'ajouter enfin: «Il leur est dispensé les outils nécessaires à la mise en place d'une stratégie de communication, à même d'arriver à concilier les belligérants». La chef de mission (P3A), chargée de la formation a pour sa part, mis en exergue l'intérêt de la médiation juridique. Pour cette dernière, «la médiation juridique peut apporter la paix sociale comme elle peut reconstruire l'architecture sociale». Concernant la formation des médiateurs, la chef de mission a indiqué qu'«elle sera complète». Comme elle a expliqué dans ce sens «la prise de conscience du conflit est un élément positif car il va servir au médiateur juridique d'avancer dans le bon sens, c'est-à-dire leur permettre d'avoir un comportement professionnel. La chef a, par ailleurs, qualifié la médiation judiciaire comme une sorte d'«ingénierie sociale». Ce concept n' a rien de farfelu. Bien au contraire, il est des plus symptomatiques car il est demandé au médiateur judiciaire de puiser dans son ingéniosité pour pouvoir trouver un terrain d'entente qui puisse convenir aux belligérants et de surcroît éviter le scénario du pire, celui de la prononciation du divorce ou celui de voir le conflit perdurer, faute de trouver une solution à l'amiable. C'est pourquoi, il devient utile de donner la priorité à la médiation judiciaire pour résoudre les différends avant qu'ils ne soient soumis aux tribunaux judiciaires, voire même d'obliger les parties opposées de se soumettre à la médiation judiciaire pour le règlement de tout différend avant le recours à la justice.