ARZEW Elle tue sa compagne de beuverie

Par Hasna YACOUB -

La ville d'Arzew a été secouée, jeudi dernier, par un crime violent dont a été victime une jeune fille, à la fleur de l'âge, après avoir été transpercée à plusieurs reprises par une bouteille de vin cassée. L'auteure de ce crime crapuleux n'est autre que sa compagne, une saphique masculine qui est toujours en fuite. Les faits remontent à jeudi dernier, selon le quotidien Ennahar, où la victime M.F., âgée de 23 ans, passait une soirée arrosée en compagnie de sa compagne dans l'un des bidonvilles de la ville d'Arzew. Au cours de cette soirée, une dispute a éclaté entre le «couple». L'alcool aidant, la tension est montée d'un cran et la réaction de la saphique masculine a été d'une violence inouïe. Elle a pris la bouteille d'alcool qu'elle partageait avec sa compagne, l'a brisée et a asséné plusieurs coups au ventre de la jeune M.F. avant de prendre la fuite. La victime a été transférée très vite, par sa soeur, aux urgences, mais malgré toutes les tentatives de l'équipe médicale pour la sauver, elle succombera à une hémorragie interne. Une enquête est ouverte et les services de sécurité sont à la recherche de la criminelle, toujours en fuite.