LE FRONT SOCIAL PLONGE DANS UNE IMPASSE SANS PRÉCÉDENT L'intervention d'une haute institution s'impose

Par Hocine NEFFAH -

Le constat est amer, les choix extrêmes sont exprimés de par et d'autre. Quand bien même un syndicat pourrait se targuer de dire qu'il arbore une revendication légitime, mais sans pour autant reconnaître que la démarche syndicale est aussi un processus de dialogue et de négociation, qui est fait de tactique et de stratégie en termes de priorités à faire valoir et réaliser.

La situation sociale du pays prend une allure qui s'apparente à une véritable impasse. Cette donne qui vient de s'inviter sur la scène politique est en train de se corser à plus d'un titre. Le blocage se transforme en un exercice de foi pour ne pas dire une sorte de culture consacrant le fait accompli. Rien ne présage de bon augure quant à la crise qui caractérise le front social, marqué par des grèves multiples dans la Fonction publique à l'image du secteur de l'Education nationale et le corps médical. La crise s'inscrit dans la durée, les positions des parties en conflit n'ont pas changé d'un iota. C'est dire que la situation ne fait que s'envenimer davantage, au détriment de la cohésion sociale qui risque de connaître une espèce d'atomisation en se transformant en une véritable poudrière, à défaut de ne pas la cerner et la résorber en bonne et due forme.

Le cycle des grèves se manifeste par une obstination rarement enregistrée dans les annales du mouvement syndical national.

Les tutelles respectives où les grèves sont devenues chroniques, ne daignent pas investir d'autres pistes plus pragmatiques et porteuses en matière de dialogue et de négociation sur la base d'instruments plus fiables et de nature à donner des gages, quant au processus dudit dialogue comme finalité louable en termes de résorption et de désamorçage de cette bombe à retardement qui est la grogne sociale et ses retombées imprévisibles.

Mais afficher une attitude, somme toute saugrenue et incongrue, jusqu'à faire dans l'obstination sous le fallacieux prétexte d'une grève illimitée, cela est l'antithèse de la pratique syndicale en soi. L'autre face de ces choix extrêmes qui ne font pas dans l'apaisement et la sérénité, représente des mesures aussi fortes que démesurées de la tutelle de l'Education nationale, allant jusqu'à brandir l'épée de Damoclès de la radiation pure et simple. C'est le cas aussi pour ce qui est du secteur de la santé et le corps médical qui se noient dans la spirale du pourrissement à cause de cette espèce d'«ankylose» qui caractérise les deux parties en conflit à savoir le Collectif autonome des médecins résidents algérien (Camra) et le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière en l'occurrence. Ce marasme social qui a pris désormais un caractère politique de par sa gravité, est loin de constituer une urgence pour les pouvoirs publics en déphasage réel, quant aux solutions idoines et médianes à la fois. La grève de surcroît illimitée, ne devrait pas se transformer en un alibi pour justifier l'échec d'un dialogue ou une négociation. Le rejet ferme et catégorique d'investir d'autres moyens de dialogue pour dissiper les malentendus et les conflits, n'arrange pas la situation sociale qui s'enflamme de plus en plus. Les fixations et les obstinations auxquelles font face les secteurs concernés par le blocage et l'impasse auront comme retombées l'ouverture de brèches outrepassant les clivages sociaux dans leur forme syndicale et revendicative. Ces brèches seront investies par des politicards attendant leur heure pour jouer les trouble-fêtes.

L'épidémie de la grève risque de se propager à cause des approches hermétiques à tout dialogue censé prendre en considération la situation explosive du point de vue social. La société est otage des choix extrêmes, loin d'asseoir les jalons d'un climat serein et d'apaisement. La médiation qui s'est livrée à une pratique plus portée sur le juridico-juridique au lieu qu'elle soit plus souple avec un éventail qui permet aux parties en conflit de baliser le terrain et encourager les moyens d'entente les plus standards, loin des solutions catégoriques et faisant dans l'approche coercitive. Les pouvoirs publics doivent utiliser les institutions dont dispose l'Etat et sa Constitution pour faire prévaloir la détente politique et sociale, étant donné que l'Etat est le toit où tout le monde se reconnaît comme élément intégré de facto. La fixation que développe le Cnapeste, surtout que le recours à la grève illimitée ne bénéficie pas du soutien de la part du mouvement syndical en général et de l'intersyndicale en particulier, ne devrait pas donner aux pouvoirs publics la force d'user de la coercition extrême au nom des dispositions juridiques régentant le droit de grève. L'Etat est une espèce d'attribution dépassant les clivages et les conflits. L'Etat est au-dessus des conflits, il assure le rôle d'arbitre, il ne fait pas dans l'aggravation du climat politique et social. D'où la retenue et la sagesse pour contenir des situations conflictuelles et à caractère clivant.

L'école est presque dans la tourmente à cause de ce climat délétère provoqué par une grève illimitée qui frappe de plein fouet, y compris la plate-forme des revendication du Cnapeste, du moment que l'arrière-plan de ces revendications n'exprime pas une démarche syndicale uniquement, il dépasse ce volet pour élever la barre de la revendication, allant jusqu'à demander le départ de la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit. Il y a aussi la question de l'inféodation de ce syndicat qui se dit autonome à la nébuleuse islamiste. Ses accointances sont maintenant avérées. Les élèves sont otages d'une situation qui compliquera leur statut avec un risque certain que leur année sera hypothéquée, même si l'on fait appel à une espèce de rafistolage pour sauver l'année.

Les médecins résidents persistent dans leur démarche au risque d'être radiés du corps médical avec ce que cela pourrait engendrer comme dysfonctionnement dans la gestion des hôpitaux et ses retombées sur les patients et la santé publique. L'intervention d'une haute institution de la République est plus qu'urgente pour stopper ce marasme et oeuvrer vers une issue de compromis dans l'intérêt de l'Etat et de la société. Un Etat de droit, c'est celui qui ne fait pas dans le calcul sordide ni dans la démonstration de force, celui qui sait arbitrer et avoir le génie d'apporter des solutions en dehors des standards qui servent des situations ordinaires et des contextes de normalité politique et sociale.

Le front social, tel qu'il se manifeste, n'est plus du ressort des protagonistes traditionnels se limitant à la gestion qui ressemble à quelque chose de conflictuel dont les réponses pourraient engendrer d'autres conflits. La question mérite une attention politique et sa résorption doit être politique, aussi.