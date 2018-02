GROGNE CHEZ LES MARINS PÊCHEURS DU PORT DE TIGZIRT Ils menacent de fermer l'accès au port de plaisance

Par Kamel BOUDJADI -

C'est une véritable colère qui continue depuis des années et qui risque d'exploser au port de pêche de Tigzirt dans les jours qui viennent. Les marins pêcheurs devaient tenir une assemblée générale, hier, dans la soirée pour décider des actions à entreprendre afin d'alerter les pouvoirs publics sur les problèmes qu'ils vivent depuis plusieurs années. Certaines indiscrétions affirmaient que la colère est grande, que l'idée de fermer l'accès au port de plaisance fait son chemin parmi ces derniers. Cette action extrême n'a pas encore trouvé le compromis, mais tout indique que l'on se dirige vers cette éventualité fâcheuse surtout pour les populations qui n'ont que ce lieu pour se distraire. Dès aujourd'hui, les marins- pêcheurs se lanceront dans des actions à même d'attirer l'attention des responsables du secteur qui a pourtant fait de grands pas vers la modernisation. Les moyens pour construire de grandes infrastructures ont été mobilisés, mais que de simples petits projets rendent obsolètes. C'est ainsi que les marins pêcheurs déplorent l'insuffisance de quais d'échouage au niveau du port. Ces quais sont d'une importance capitale car sans eux c'est toute l'activité de la pêche qui est ralentie voire, même interrompue. Au fait du nombre de pêcheurs justement, ces derniers soulèvent la problématique des cases insuffisantes depuis que de nouveaux sont arrivés. Aussi, pour aplanir ces différends qui risquent de porter atteinte à l'activité de pêche dans la wilaya de Tizi Ouzou, le dialogue s'avère être la première solution et la plus urgente. Ces manques sont petits par rapport au travail colossal fait à coups de grands budgets. Le port de Tigzirt était dans un état d'abandon avant l'arrivée du projet d'en faire un véritable port de plaisance. C'est une vraie seconde vie pour le secteur de la pêche dans la wilaya de Tizi Ouzou. Aujourd'hui, ces petits problèmes, laissés sans solutions, s'accumulent et rendent difficile le travail des pêcheurs sur place. La reprise de l'activité de la pêche a par ailleurs profité à beaucoup de jeunes de la région qui ont bénéficié de prêts bancaires et

autres facilités pour lancer leurs projets. L'effort consenti est grand, mais de petites lacunes risquent de causer de grands problèmes alors que la recherche immédiate de solutions ne sera que bénéfique. C'est pourquoi, les pêcheurs en colère n'ont pas exprimé leur volonté d'aller vers des actions si le dialogue n'était pas rompu. Enfin, rappelons que l'importance de ce secteur dans la machine économique locale devient de plus en plus grande. Selon la direction de la pêche, la production aquacole de la wilaya de Tizi Ouzou sera portée à 10.000 tonnes de poissons d'ici 2020. Cette augmentation significative a réussi grâce aux projets de fermes aquacoles lancés. Ils sont, selon la même direction, une quinzaine de projets à voir le jour. L'apport du secteur de la pêche à la demande locale reste insuffisant étant donné que la demande actuelle est estimée à 5000 tonnes alors que le secteur n'arrive à produire que 1 500 tonnes annuellement. C'est dire donc l'importance du dialogue pour désamorcer les crises. Le secteur doit fonctionner à plein régime d'où la nécessité de chercher sans attendre des solutions au moindre problème qui survient. C'est la seule condition d'atteindre l'objectif l'autosuffisance: en matière de production halieutique.