ANNABA On achève bien les arbres

Par Wahida BAHRI -

C'est un acte qualifié d'illégal par Fatma Zohra Zerouati. Annaba, la métropole, est victime d'agression contre Dame nature dans toutes ses dimensions.

Il n'ya pas d'autres mots pour qualifier l'atteinte continue contre le couvert vert à Annaba. Distinguée par les forêts denses de ses montagnes et ses arbres bicentenaires, Annaba subit de plein fouet les aléas d'un bétonnage sans précédent. Plusieurs centaines de mètres carrés des zones boisées de Séraïdi et de Sidi Aïssa entre autres, ont été abattues, cédant les terrains à des constructions au nom de l'urbanisation. En témoignent les dizaines de promotions immobilières érigées dans ces zones purement naturelles. Un emplacement dédié à une frange spéciale de la société. De visu, c'est un crime naturel perpétré contre les forêts à Annaba où, depuis le carrefour giratoire d'El M'Hafeur et jusqu' à Séraïdi, Djenen El Bey entre autres, en passant par Oued Forcha et Sidi Achour, l'abattage des arbres va crescendo. Ces forêts étaient si vastes et si épaisses que, lors de la lutte de libération, des armées entières du colonisateur, à la poursuite des moudjahidine, s'y perdaient. Aujourd'hui, il ne reste que fort peu de trace de cette luxuriance, dont l'influence de cette transformation a impacté la vie de plusieurs espèces animales. En citant ces cas d'atteinte, il convient de rappeler également celui de l'abattage des eucalyptus du boulevard Bouali Saïd, centre-ville d'Annaba, survenu en 2016, acte motivé par le danger que représentait, un d'entre ces arbres, pour décider l'abattage de toute la rangée de ce boulevard. Ce dernier était un réservoir d'ombre et d'air frais en saison chaude. Une action avait été, dès lors, intentée par l'Anpep, en référé, stoppant l'abattage immédiat des eucalyptus, pendant que la seconde action introduite en correctionnelle, est restée sans suites à ce jour. Interpellée sur la question, lors de sa visite la semaine dernière à Annaba, Fatma Zohra Zerouati, ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, a révélé que «l'abattage des arbres quel que soit leur âge et leur emplacement est illégal et c'est une atteinte à la loi», en estimant que les responsables sont dépourvus de la culture de reboisement et la création d'espaces verts, et ne veillent qu'à la concrétisation des projets. Dans ce sillage, la ministre, sur le site de la nouvelle ville de Draâ Errich, a insisté sur la nécessité de planter les arbres avant l'entame de l'opération d'urbanisation, «planter un arbre, avant de construire un immeuble», a-t-elle dit. à prendre en compte ces déclarations, l'intérêt que porte l'Etat à l'environnement naturel, n'est pas des moindres. En témoignent également, les propos de la ministre qui a fait état des instructions du chef de l'Etat: «Le président Abdelaziz Bouteflika en personne veille à la préservation de l'environnement naturel», a-t-elle précisé, ce qui explique la mise en place de la loi incriminant l'atteinte à cet élément vital de l'environnement, les arbres en l'occurrence. Ce qui ne semble pas être le cas, pour la wilaya de Annaba, dont la dynamique accélérée a engendré des effets néfastes sur la nature, le couvert vert entre autres. Ce dernier abritant des espèces et des sous-espèces, aujourd'hui et qui plus que jamais sont menacées d'extinction du milieu naturel à Annaba. En effet, autrefois soustraites à l'influence humaine, les forêts des monts de la wilaya de Annaba, étaient le poumon de cette ville, dont la station balnéaire de Séraidi, à elle seule, procurait la fraîcheur nécessaire pour toute la ville durant les grandes chaleurs. Aujourd'hui, Annaba suffoque sous l'effet des polluants et du changement climatique, mais surtout, sous l'effet de l'étendue du béton, que l'homme ne ménage aucun effort pour traduire en construction, au détriment de Dame nature. Pour l'heure, et en l'absence d'une réaction des écologistes, l'atteinte à l'environnement semble encore avoir de beaux jours devant elle. Une atteinte que reflète la déforestation des montagnes de la wilaya de Annaba, pour que poussent des montagnes en béton.