LES OPÉRATIONS DE RELOGEMENT SE POURSUIVENT À ANNABA Les demandeurs de Hadjer Eddis enfin satisfaits

Par Wahida BAHRI -

Une nouvelle opération de relogement de 152 familles débute aujourd'hui à Annaba, en présence des responsables communaux, de l'Opgi, des services de sécurité et de la Protection civile.

Les heureux bénéficiaires vont bannir à jamais la précarité des constructions illicites, qu'ils occupaient des années durant, dans la localité de Hadjer Eddis, commune de Sidi Amar.

L'opération concerne 152 familles ayant fait l'objet d'un tirage au sort, après leur refus d'affectations au nouveau pôle urbain d'El Kalitoussa à Berrahel, un refus survenu suite aux problèmes ayant ponctué le projet des logements sociaux de Chaïba qui, rappelons-le, leur étaient destinés.

Les 152 bénéficiaires d'un quotta de 639 unités sociales à Sidi Amar, dont une famille de la localité de Merzoug Amar et une autre de Chaïba à Sidi Amar, seront orientés vers plusieurs nouveaux pôles urbains.

Selon le résultat du tirage au sort, il est fait état du relogement de 53 bénéficiaires à El Berka Ezzarga à Hadjer Eddis, 41 familles à la cité du 1er Mai, 32 autres à la cité des 200 Logements de Sidi Amar, où 12 familles seront relogées à la cité des 40 Logements, pendant que 14 bénéficiaires seront installés à la cité des 500 Logements de Kharaza.

L'administration a mis tous les moyens afin d'assurer les meilleures conditions du déroulement de l'opération.

Cette dernière devra s'étaler tout au long de la semaine en cours, nous précise-t-on.

Cette action a été entreprise avec la commission d'attribution de logements dans la légalité et la transparence, et devra se poursuivre, pour toucher également d'autres bénéficiaires dans les différentes communes de la wilaya de Annaba, souligne t-on.

En outre, il est signalé que toutes les opérations de relogement s'inscrivent dans le cadre du programme national, portant sur l'éradication des constructions précaires et illicites, mais surtout, pour effacer la bidonvilisation de la wilaya de Annaba.