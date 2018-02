LE PRÉSIDENT BOUTEFLIKA APPELLE LES TRAVAILLEURS À S'IMPLIQUER DANS LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU PAYS Les droits oui, les devoirs aussi

Par Nadia BENAKLI -

«L'objectif de la relance de l'économie et la diversification des revenus du pays doit être réalisé tout en préservant la solidarité nationale», a-t-il affirmé dans son message.

C'est un message rassurant et à la fois interpellant. La lettre du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à l'occasion de la commémoration du 24 Février, était lourde de sens. Devant cette conjoncture marquée par des tensions au sein du front social, le chef de l'Etat s'est adressé longuement aux travailleurs, en leur assurant que les acquis sociaux seront préservés. «L'objectif de la relance de l'économie et la diversification des revenus du pays doit être réalisé tout en préservant la solidarité nationale», a-t-il affirmé dans son message, lu en son nom par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh. Malgré la crise économique que traverse le pays, le chef de l'Etat s'engage à préserver les acquis sociaux. «Il reste fondamental pour nous que cette quête d'une plus grande rigueur dans la gestion ne puisse pas affecter les bas revenus ni sacrifier les principes de justice sociale et de solidarité nationale qui fondent notre action», a-t-il précisé en guise de lever toute ambiguïté sur cette question qui suscite des inquiétudes. Il a rappelé, dans ce sens, «que les acquis sociaux, la réduction durable du niveau de chômage, ainsi que les nombreuses réalisations socio-économiques n'ont pu être obtenus que grâce au rétablissement de la paix et à la stabilité qui ont prévalu tout au long de ces dernières années».

Le chef de l'Etat a été très reconnaissant pour les efforts consentis par les travailleurs algériens depuis l'indépendance pour le développement du pays en les qualifiant comme étant «les dignes dépositaires du legs des héros du mouvement ouvrier national, de Aïssat Idir à Abdelhak Benhamouda». Confiant en cette force et sa capacité à relever le défi, le Président déclare: «Je n'ai jamais douté un seul instant de la disponibilité de tous pour relever ce défi». Il a toutefois lancé un appel aux travailleurs à faire la part des choses. «J'encourage, dans ce sens, les travailleurs à veiller à ce que la défense légitime et vigilante de leurs droits aille de pair avec l'observation effective et régulière de leurs devoirs et obligations, dans cette phase si cruciale du développement national», a-t-il plaidé, en invitant indirectement les grévistes de revenir à la raison. Tout en rappelant les sacrifices des chouhada et des anciens, le président de la République a appelé les travailleurs à s'impliquer dans la concrétisation de la politique de relance économique pour sortir le pays de la dépendance aux hydrocarbures. «La diversification et la compétitivité de l'économie constituent un impératif devenu plus crucial dans le contexte de crise pétrolière que nous traversons. Nous ne pourrons le concrétiser sans la mobilisation résolue de toutes nos forces vives, de l'ensemble des travailleurs et des cadres, des femmes et des hommes qui font la force de notre pays», a-t-il soutenu. Il a déclaré que «le développement, tel que nous le concevons, n'a de sens que s'il vise à améliorer les conditions de vie des citoyens à travers l'ensemble du territoire national, notamment les créateurs de richesse, c'est-à-dire les travailleurs dans toute leur diversité». Pour lui, l'étendue du pays doit être conçue comme un inconvénient. «L'étendue de notre territoire, qui est un avantage certain, nous impose une politique de développement inventive, soucieuse de justice sociale qu'il nous revient aujourd'hui de mener dans une situation exceptionnelle où la diversification de notre économie, dans un contexte de crise, impose rigueur et moralisation de la gouvernance. J'accorde une grande attention à ces questions stratégiques», a-t-il réitéré. Le président de la République s'est montré confiant en la capacité des Algériens à surmonter les difficultés. Il a appelé «les travailleuses et les travailleurs et particulièrement notre jeunesse à se mobiliser, plus que jamais, pour relancer notre économie, construire l'Algérie forte qui offrira à tous ses enfants les conditions de vie et de travail souhaitables pour tous». Tout en relevant les fluctuation du marché pétrolier, le président de la République a mis l'accent sur la nécessité d'adapter le pays au changement, et ce, en hissant l'économie, les entreprises et les universités aux standards mondiaux d'excellence et de compétitivité, mais «tout en restant fidèles à notre doctrine en matière de politique sociale et de solidarité nationale». Dans son message, il a avancé que le pays dispose des ressources suffisantes pour opérer une accélération décisive de son développement et réaliser son insertion active dans l'économie mondiale. Le président de la République a insisté sur le principe de la préférence nationale dans les commandes publiques tout en encourageant les produits nationaux à gagner en compétitivité et occuper une place majeure sur le marché national et à trouver une place dans les marchés internationaux.