DJAMEL KAOUANE À PROPOS DE LA MISE EN PLACE DE L'ARPE "Les préparatifs se poursuivent"

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a affirmé hier à Alger, que les préparatifs pour la mise en place de l'Autorité de régulation de la presse écrite (Arpe) se poursuivaient, soulignant que le plus important c'est d'oeuvrer à faire de cette Autorité, une instance efficace.

Les préparatifs pour la mise en place de l'Arpe «se poursuivent», a indiqué M. Kaouane en réponse à une question sur le taux d'avancement du projet de mise en place de l'Autorité, en marge des travaux de la réunion périodique annuelle commune entre les coordinateurs radio et télévision, les ingénieurs en télécommunications et les techniciens des stations terrestres des télévisions et radios arabes, qui se tiennent à Alger. «Le temps n'est pas le plus important pour nous. Ce qui nous importe c'est de faire de cette Autorité, une instance efficace», a assuré le ministre.

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, s'était engagé, rappelle-t-on, à mettre en place l'Arpe en instruisant le gouvernement dans son message à l'occasion de la Journée nationale de la presse (22 octobre) d'accélérer la mise en place de l'Autorité de régulation de la presse écrite et son activation. «Partant de l'intérêt accordé à la préservation et à la consolidation des acquis de l'Algérie dans le secteur de l'information, je réitère mon appel au gouvernement pour accélérer la mise en place de l'Autorité de régulation de la presse écrite et son activation», avait affirmé le chef de l'Etat.