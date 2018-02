ORAN 4 ans de prison pour coups et blessures ayant entraîné la mort

Le tribunal criminel d'appel de la cour d'Oran a prononcé une peine de 4 ans de prison ferme à l'encontre d'un prévenu accusé de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort d'un commerçant âgé de 57 ans. Le représentant du ministère public a requis une peine de 10 ans de réclusion criminelle contre le mis en cause.

L'affaire remonte à la fin du mois de juin 2017, au mois de Ramadhan peu avant l'iftar dans la localité d'Es-Sénia, lorsqu'une dispute éclata entre le commerçant et le prévenu qui voulait être servi en priorité.

Les deux hommes en sont venus aux mains et le commerçant ayant reçu un coup de poing est tombé et s'est fracassé le crâne. Evacué aux urgences de l'hôpital d'Oran, il a été admis au service des soins intensifs où il succomba peu de temps à ses blessures.

Entre-temps, le mis en cause s'est rendu aux services de la sûreté urbaine d'Es-Sénia pour déposer plainte contre le commerçant et un certificat d'arrêt de travail, expliquant que la victime lui avait asséné un coup de couteau dans le dos et qu'il n'a dû son salut qu'en ripostant avec un coup de poing et en prenant la fuite.