IL TIENT SON CONSEIL NATIONAL AUJOURD'HUI À ALGER Le syndicat face à ses responsabilités

Par Arezki SLIMANI -

L'heure de vérité est arrivée, le Cnapeste fait face à un moment décisif de son histoire. Son avenir dépend de la décision qu'il prendra aujourd'hui à l'issue de son conseil national.

Le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation (Cnapeste), le syndicat meneur d'un mouvement de grève illimitée qui paralyse les établissements scolaires depuis plusieurs semaines, réunira aujourd'hui son conseil national pour décider des suites à donner à son mouvement. Une décision qui résultera de ce conseil reste très attendue par aussi bien les pouvoirs publics, que les élèves et leurs parents.

Objet d'attaques, mais aussi de soutien, le Cnapeste est présentement face à un dilemme qu'il doit forcément élucider dans une conjoncture qui ne lui laisse plus de grands choix. Auparavant, le Cnapeste a convoqué, hier, en assemblées générale et régionale l'ensemble des adhérents en niveau des wilayas. Les dirigeants du Cnapeste veulent sonder les aspirations de la base pour dégager aujourd'hui une résolution quant à la suite à donner à cette grève, qui ne veut pas finir en dépit de toutes les tentatives initiées par-ci et par-là, par les différentes parties concernées, en l'occurrence la ministre de l'Education, les parents d'élèves et d'autres personnalités. L'année blanche pointe sérieusement du nez et c'est un risque que personne ne veut prendre. Les radiations arrivent mettant davantage la pression sur les grévistes qui reprenaient peu à peu du service. Plus de 3000 enseignants grévistes ont été licenciés après la réception de plusieurs mises en demeure. Plus de 5000 d'entre eux ont repris les classes, indique-t-on au ministère de l'Éducation. 19000 enseignants grévistes risquaient d'être radiés dans les jours à venir s'ils s'obstinent à entretenir leur mouvement de grève. Une mesure qui devient effective au moment où l'enseignant refuse de rejoindre les classes après la réception de la troisième mise en demeure.

Face à cette conjoncture, le Cnapeste bat le rappel de ses troupes. Hier, les grévistes de Béjaïa se sont réunis en conclaves régionaux pour décider d'une option de risposte.

Quatre propositions ont été mises sur la table: poursuivre la grève illimitée, son arrêt purement et simplement, son arrêt avec un ultimatum de la reprise de la grève illimitée ou une grève cyclique de deux jours par semaine.

Voilà le choix qui se présente devant les conclavistes, dont loption n'a pas encore été révélée. Les conclusions de ces mini-conclaves devraient être discutées le soir même au niveau du conseil de wilaya. A l'instar des autres wilayas, Béjaïa sera présente aujourd'hui au conseil national du Cnapeste avec sa proposition. Le conseil national du Cnapeste tranchera alors la proposition majoritaire, expliquait hier un syndicaliste.