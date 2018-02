KARIM OUAMANE, CADRE SUPÉRIEUR AU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, À L'EXPRESSION "Elle implique tous les acteurs du circuit"

Par Bouzid CHALABI -

L'Expression: Parlez-nous un peu plus de cette nouvelle stratégie de gestion intégrée des déchets.

Karim Ouamane: Je vous rappellerai que notre ministère s'est chargé d'élaborer une nouvelle stratégie en matière de gestion des déchets à l'horizon 2035. Sur cette stratégie, notre nouvelle vision est de ne plus parler de déchets mais de matière.

Et ce passage du déchet à la matière, comme l'a si bien dit la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, suppose une vision moderniste, professionnelle, étalée dans le temps qui va aboutir à une économie circulaire où le déchet constitue un intrant de base dans tous les processus de transformation ou de substitution à la matière première.



Dans le cadre de cette stratégie, où va résider votre priorité d'actions?

Nous sommes conscients que les volumes de déchets ne cessent d'augmenter et que les centres d'enfouissements techniques (CET) n'arrivent plus à réceptionner les quantités de déchets importantes générés par les ménages, les commerces et les manufactures. Et donc, notre priorité ne sera plus de nous concentrer sur la collecte des déchets et leur enfouissement, mais plutôt de nous focaliser sur un schéma global et intégré où chaque acteur joue son rôle. Tout cela avec pour finalité d'arriver vers un minimum de déchets dans les CET et un maximum à valoriser.



A propos de la présentation qu'a donnée le docteur Arif, qui est plutôt critique, est-ce que vous la partagez au moins en partie?

Je ne peux me prononcer sur les éléments qu'il a avancés. C'est sa lecture. Mais ce que je peux dire à propos de cette présentation, c'est que nous allons l'étudier pour en tirer les indications qui nous paraîtront intéressantes. Faut-il que je dise encore que cette étude ne fait pas ressortir les priorités?



Selon vous quelles sont les priorités d'investissements à allouer à la collecte et au traitement?

Il faudra surtout investir dans l'utilisation des techniques modernes et qui soient conformes aux normes écologiques universellement admises. Et aussi de fond en comble, nos instruments d'exécution.



Comment, selon vous, favoriser le tri et le recyclage?

Il faudra mettre en place des formules incitatives à l'adresse des jeunes. C'est-à- dire leur accorder des facilités pour les intéresser à ce créneau qui jusqu'à preuve du contraire, est porteur, tant la production de déchets ne va pas cesser d'augmenter dans les années à venir.