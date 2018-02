UN INDICATEUR ET DEUX GENDARMES ENTENDUS DANS CETTE AFFAIRE Le dossier de "Bablo El Felah" transféré au pôle spécialisé

Par Hasna YACOUB -

Le dossier de l'affaire dite de «Bablo El Felah» et qui concerne le baron de la drogue El Felah Ben Chabaâne, arrêté en 2017 avec neuf de ses acolytes, a été transféré dernièrement par le procureur de la République du tribunal d'Azazga au juge d'instruction de la 7ème chambre du pôle pénal spécialisé près le tribunal d'Alger. «Bablo El Felah» et ses neuf acolytes ont également été transférés vers la prison d'El Harrach afin de permettre la poursuite des interrogatoires et de l'investigation. Selon l'information, rapportée hier par le quotidien Ennahar, en plus de la dizaine de personnes arrêtées dans le cadre de cette enquête, neuf autres personnes, en liberté provisoire, sont également impliquées dans ce réseau international de drogue poursuivi, faut-il le préciser, par de lourds chefs d'inculpation dont l'association de malfaiteurs, tentative de meurtre, commerce illégal d'armes et de drogue.

L'enquête menée au niveau d'Azazga a mis en cause un indicateur après que l'accusé principal dans cette affaire, à savoir Bablo El Felah, ait clairement affirmé que l'indicateur était un membre de sa bande. Cet aveu a amené le procureur du pôle spécialisé à demander une commission rogatoire pour entendre les gendarmes qui «manageaient» l'indicateur afin de mieux cerner la personnalité de l'indicateur et de définir si réellement ce dernier avait réussi à tromper la vigilance des gendarmes et était un «contre-indicateur» ou si les aveux du baron de la drogue étaient une simple vengeance. A rappeler que Bablo El Felah a été arrêté à la suite de la publication sur le réseau social facebook d'une photographie le montrant en compagnie de ses acolytes en possession d'un nombre impressionnant d'armes et de drogue. Une enquête a été alors ouverte par les services de la Gendarmerie nationale ayant abouti à l'arrestation du baron et de neuf de ses complices. Des avis de recherches sont lancés contre d'autres complices toujours en fuite.